Énergie photovoltaïque – Les mesures antifeu étouffent les façades solaires Une directive de la police du feu entrave de grands projets à Zurich. La branche craint une extension de ces embûches administratives. Ivan Radja

Le Silo Bleu, à Renens. La tour de quinze étages a pu être équipée de panneaux solaires sur ses façades grâce à une évaluation spéciale. ÉPURE ARCHITECTURE & URBANISME SA

Les murs des bâtiments représentent près de 20% du potentiel photovoltaïque en Suisse, soit quelque 18 TWh par an (54 TWh pour les toits). Une pièce très importante de la Stratégie énergétique 2050. Au point que la pose de panneaux inclinés à plus de 7 degrés, et a fortiori verticaux, est davantage subventionnée par la Confédération que les installations de toiture.