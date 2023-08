1er août – Les messages de nos politiques pour la fête nationale Plusieurs élus fédéraux, principalement des membres du Conseil fédéral, se sont exprimés en ce mardi 1er août.

Ignazio Cassis appelle à «nourrir l’élan de 1848»

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis a appelé lundi les Suisses à «ne pas se réfugier dans (leur) zone de confort», mais à faire usage activement de leurs droits. Selon lui, la Confédération «ne peut pas se reposer sur ses lauriers» dans un monde en constante mutation.

La Suisse célèbre cette année les 175 ans de la Constitution fédérale, a rappelé le ministre des Affaires étrangères lors d’une randonnée dans le massif du Gothard avec quelque 160 lecteurs des hebdomadaires L’Illustré et Schweizer Illustrierte.

«Il y a 175 ans, nous avons posé la première pierre de la Suisse moderne et libérale, un modèle de réussite que beaucoup nous envient. Cet élan de 1848, nous devons le nourrir!» a-t-il lancé. «Car si la Constitution garantit nos droits, elle nous donne aussi des responsabilités.»

Actuellement, la Suisse «va bien», a-t-il reconnu. «Mais avec la prospérité et le confort qui en découlent, nous avons tendance à nous réfugier dans notre zone de confort et à attendre que d’autres – voire l’État – s’occupent de nous», a déploré le libéral-radical. «Seulement voilà, dans notre démocratie directe, l’État, c’est nous.»

«Lenteur» suisse

«Chacun est appelé à apporter sa contribution, sans crainte des divergences d’opinion, dans le respect de l’autre. Et toujours en gardant en tête que l’autre peut aussi avoir raison», a souligné le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). «Telle est l’attitude libérale qui a fait la Suisse.»

À ses yeux, la «lenteur» qui est souvent imputée aux Suisses peut être une sagesse face aux défis actuels: celle de prendre le temps de réfléchir et de ne pas «crier avec les loups».

Et d’appeler à «entretenir l’esprit de nos ancêtres: la volonté d’avancer ensemble et unis dans notre pays, tout en gardant une voie ouverte sur nos voisins et sur le monde».

«Sécurité et indépendance sont dans l’ADN de la Suisse», selon Viola Amherd

La conseillère fédérale Viola Amherd a loué lundi soir la stabilité de la Suisse. Selon elle, «la sécurité et l’indépendance sont dans l’ADN de la Suisse». La sécurité ne dépend toutefois pas seulement de troupes et d’armements, mais elle est aussi un ressenti.

«Si la Suisse était une médaille du nom d’Helvetia, il y aurait sur une face le nombre 1, pour la première démocratie d’Europe au milieu des monarchies, l’autre face symboliserait une continuité presque incroyable», a déclaré la Valaisanne dans son discours du 1er août à Lucerne.

Depuis l’adoption de la Constitution fédérale, il y a 175 ans, tous les États autour de la Suisse ont connu de nombreuses vies. La Confédération, elle, est le seul État à vivre encore aujourd’hui dans sa forme originelle, a-t-elle souligné.

Pour Mme Amherd, «la sécurité et l’indépendance sont dans l’ADN de la Suisse». Et d’expliquer que l’ADN est «une sorte de livre contenant des instructions d’assemblage». La Confédération dispose aussi d’un tel manuel, il s’agit de la Constitution fédérale, a souligné la responsable du DDPS.

La conseillère fédérale appelle à avoir le courage d’associer ces outils à «un trait de caractère qui a fait ses preuves: la prévoyance».

C’est au nom de cette qualité que Mme Amherd défend sa volonté de participer au système européen de défense aérienne Sky Shield et la récente signature d’une déclaration d’intention en ce sens avec ses homologues allemand et autrichien.

La sécurité n’est pas qu’une question de troupes et d’armements, c’est aussi un ressenti, assure la Valaisanne. En tant que ministre de la Défense, Viola Amherd s’efforce, elle aussi, de défendre l’indépendance et la sécurité de la Suisse.

Karin Keller-Sutter est confiante pour l’avenir

La ministre des Finances Karin Keller-Sutter voit l’avenir avec optimisme. Cette confiance peut être acquise durant les périodes de crise, a-t-elle déclaré dans son discours du 1er août à Rapperswil-Jona (SG).

«Nous avons surmonté la pandémie. Nous avons été en mesure d’accorder en peu de temps une protection à des dizaines de milliers de personnes en provenance d’Ukraine. Et en mars, lorsque Credit Suisse était au bord du gouffre, nous avons pu éviter en quatre jours des dégâts massifs à notre économie et aux gens de ce pays», a déclaré la conseillère fédérale.

Tout cela montre que nous sommes capables d’agir, s’est-elle félicitée. Parce que nous avons des institutions qui fonctionnent et parce que la Suisse est en bonne santé financière.

«Agir demande toujours du courage», a-t-elle déclaré. «Et si nous ne désapprenons pas à nous mettre d’accord et à chercher ensemble des solutions, en particulier dans les temps difficiles, nous pourrons surmonter de nouveaux défis».

Un changement pour le mieux

La St-Galloise a en outre souligné que la Confédération n’est plus la même qu’il y a 175 ans, au moment de l’adoption de la Constitution fédérale. Mais, de manière générale, elle s’est transformée pour le mieux.

«L’égalité des droits, qui ne s’appliquait pas encore aux Juifs en 1848, est désormais valable pour tous. Le droit de vote et d’éligibilité, qui était alors réservé aux hommes, est depuis plus de 50 ans valable pour les femmes», a-t-elle dit.

La Suisse dispose d’un système de formation et de santé que beaucoup nous envient et elle peut se reposer sur un bon filet social et vivre en paix, a ajouté la conseillère fédérale. Il est donc important de ne pas regarder seulement en arrière dans l’histoire, mais aussi vers l’avant, a-t-elle conclu.

Pierre-Yves Maillard appelle à renforcer l’AVS

Le président de l’Union syndicale suisse (USS) Pierre-Yves Maillard a appelé mardi à se mobiliser pour défendre l’AVS. Cette assurance est «au cœur de la Suisse sociale», mais «les attaques se multiplient» contre elle, a-t-il averti dans son message du 1er août.

La fête nationale est une occasion de penser à ce qui fait la fierté de la Suisse, notamment au fait que le pays est devenu la première démocratie d’Europe. En plus du 175e anniversaire de la Constitution fédérale, la Suisse fête également cette année l’introduction de l’AVS en 1948, il y a 75 ans, a écrit Pierre-Yves Maillard.

Notant que la Constitution fédérale n’a pas accordé le droit de vote aux femmes, il a également souligné que la démocratie, qui s’est ensuite répandue à travers l’Europe, «n’a pas tenu toutes ses promesses»: «la pauvreté et les inégalités sont restées fortes, conduisant à des crises majeures et à des guerres mondiales qui ont presque détruit la démocratie».

«L’histoire nous montre que la force de la démocratie repose aussi sur la possibilité d’une vie digne, à tout âge, pour tout le monde», a déclaré le conseiller national (PS/VD). L’AVS «rééquilibre les inégalités» et «incarne la solidarité et la cohésion de notre pays», a-t-il poursuivi.

Rappelant que le peuple votera au printemps sur une hausse générale de l’âge de la retraite et une baisse des rentes LPP, il estime que «c’est exactement le contraire qu’il faudrait faire»: augmenter les rentes. L’initiative de l’USS pour une 13e rente AVS devrait elle aussi passer en votation populaire au printemps prochain, a-t-il ajouté.

Alain Berset plaide pour l’optimisme et l’engagement

«Nous célébrons cette année le 175e anniversaire de notre Constitution. Un document empreint (…) d’optimisme, de confiance et d’envie d’aller de l’avant. Alors que l’état d’esprit actuel est plutôt marqué par l’incertitude», a lancé Alain Berset à l’assemblée, selon la version écrite de son discours.

Le Fribourgeois cite la guerre en Ukraine, la crise climatique, la hausse des prix, celle des coûts de la santé, l’accroissement des inégalités dans de nombreux pays. Face à ces crises, «nous devons veiller à ne pas perdre courage». Pour Alain Berset, «le vrai danger est d’avoir trop de craintes et d’aggraver ainsi encore les problèmes».

Il s’agit de nous engager en faveur d’une Suisse ouverte aux réformes, pour une Suisse entreprenante, pour des retraites sûres, pour que les jeunes de ce pays aient de bonnes perspectives, l’égalité des droits, l’égalité des femmes, le progrès scientifique, le multilinguisme et la culture du dialogue.

«Et c’est peut-être là que nous trouverons un des bénéfices de l’incertitude générale qui domine actuellement: nous permettre de réaliser à quel point, nous tous, dépendons les uns des autres», conclut le président de la Confédération.

