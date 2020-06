Ville de Genève – «Les mérites de l’Escalade doivent être reconnus à l’international» Une motion, acceptée par le Conseil municipal, veut inscrire la fête au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Son auteur, le PLR Vincent Subilia, demande à l’Exécutif d’entamer les démarches. Théo Allegrezza

Défilé et parade des groupes de Fifres et Tambours en Vieille-Ville durant la Fête de l’Escalade en 2011 Magali Girardin

C’est un petit miracle comme seule l’imprévisibilité du Conseil municipal peut en produire. Réuni en «session extraordinaire» la semaine dernière, le Délibératif de la Ville de Genève a adopté une motion qui végétait dans l’ordre du jour depuis plus de deux ans. Elle demande à l’Exécutif d’entamer les démarches pour inscrire la Fête de l’Escalade au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Son auteur, le PLR Vincent Subilia, désormais député et directeur général de la Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève (CCIG), reconnaît qu’il ne s’«y attendait plus».