Santé – Les mères ayant accouché pendant le confinement devront passer à la caisse L’OFSP refuse de prolonger le délai de prise en charge des soins post-partum, même si ceux-ci n’étaient pas accessibles pendant la période de fermeture des cabinets médicaux. Lucie Monnat

Keystone

Après l’accouchement, les jeunes mères bénéficient d’une couverture totale des soins post-partum, sans devoir payer la part relative à la franchise ni la quote-part de 10%, pendant cinquante-six jours. Or, les accouchées de ce printemps se voient pénalisées par le confinement: les cabinets de médecine n’étaient ouverts que pour les soins urgents. De nombreux rendez-vous repoussés à plus tard devront ainsi être à la charge de ces femmes, parfois à 100%: la franchise à 2500 francs continue d’être l’une des plus répandue. Les assureurs, eux, répondent qu’une telle prolongation du délai ne peut se faire sans une modification de la loi. Trop fastidieux.