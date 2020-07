Mostra de Venise – Les membres du jury présidé par Cate Blanchett ont été désignés Trois femmes et trois hommes siégeront aux côtés de la star australienne lors de la 77e édition du festival de cinéma italien. L’actrice française Ludivine Sagnier a notamment été choisie par les organisateurs de l’événement.

Les organisateurs de la Mostra de Venise ont annoncé ce dimanche les six membres qui accompagneront Cate Blanchett au sein du jury de la 77e édition. KEYSTONE

L’actrice française Ludivine Sagnier, les cinéastes allemand et roumain Christian Petzold et Cristi Puiu, l’écrivain italien Nicola Lagioia, les réalisatrices britannique et autrichienne Joanna Hogg et Veronika Franz composeront le jury de la 77e Mostra de Venise. Celui-ci sera présidé par la star Cate Blanchett.

Les organisateurs du festival, qui aura lieu du 2 au 12 septembre, avaient annoncé dès janvier la présence de l’actrice australienne à la tête du jury de la 77e édition. Ce dernier a été complété dimanche de six membres, trois femmes et trois hommes.

Ludivine Sagnier (41 ans) a été révélée par François Ozon, qui l’a dirigée dans Gouttes d’eau sur pierres brûlantes, Huit femmes et le thriller Swimming Pool. On a vu dernièrement l’actrice dans les séries internationales The Young Pope et The New Pope, de l’Italien Paolo Sorrentino ainsi que dans La Vérité de Hirokazu Kore-eda.

À ses côtés siégera la cinéaste autrichienne Veronika Franz (55 ans), remarquée avec le cruel Goodnight Mommy (2014), coréalisé avec Severin Fiala. Sa consoeur britannique Joanna Hogg (60 ans) compte quatre films à son actif dont le dernier, The Souvenir, a été présenté au festival américain de Sundance l’an passé.

«Nouvelle vague» du cinéma roumain

Représentant de la «Nouvelle vague» du cinéma roumain, Cristi Puiu (53 ans), a fait ses débuts derrière la caméra en 2001 avec le road-movie Marfa si banii (La Marchandise et l’argent). En 2005, son deuxième long-métrage, La Mort de Dante Lazarescu, a remporté un succès critique et le prix Un Certain Regard à Cannes. En 2020, avec Malmkrog, il a remporté le prix du meilleur réalisateur dans la section «Encounters» de la Berlinale.

Son confrère allemand Christian Petzold (59 ans) a lui été récompensé à trois reprises par la critique allemande pour Contrôle d’identité (2000), présenté à Venise, Fantômes (2005) et Yella (2007), tous deux présentés à Berlin. En compétition à Venise en 2008 avec Jerichow, il a remporté l’Ours d’argent à Berlin en 2012 avec Barbara en 2012.

Né en 1973 à Bari (I), Nicola Lagioia est l’auteur d’une dizaine de romans, essais et récits. Il a obtenu en 2015 le Prix Strega (équivalent italien du Goncourt) pour La Ferocia (La Féroce).

Le 77e Mostra se tiendra selon un programme réduit et selon un protocole sanitaire strict en raison de la pandémie. L’événement est vu comme un espoir par le monde du cinéma, dans une année marquée par les fermetures de salles, les suspensions des tournages et les annulations de festivals.

( ATS/NXP )