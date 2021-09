Revue de presse – Les médias reviennent sur les 20 ans des attentats du 11 septembre Articles, podcast, vidéos, photos. Sélection de productions médias sur cette date clé de l’histoire contemporaine. Lorraine Fasler

C’était il y a vingt ans. Le 11 septembre 2001, les tours jumelles, emblèmes de New York, se sont effondrées sous les yeux du monde, frappées par un double attentat terroriste. Ce jour-là, Washington et Shanksville en Pennsylvanie étaient aussi touchées. Au total, 2977 personnes sont mortes et plus de 5000 personnes furent blessées.

À l’occasion des commémorations américaines, l’ensemble de la presse multiplie les articles et les productions multimédias, afin de raconter et tenter d’analyser cet événement qui a chamboulé la géopolitique mondiale. La «Tribune de Genève» vous en propose une sélection, à commencer par son format interactif Comment la «Tribune» a traité les attentats du 11 septembre.

Un podcast haletant

C’est une enquête qui vous tient en haleine, à travers le podcast «11 septembre l’enquête» de France Inter. Avec notamment le témoignage de l’ancien chef du cabinet de Georges W. Bush, Andrew Cards ou encore de Bruno Dellinger, rescapé de la tour Nord. Dans cette série de huit épisodes, Grégory Philipps décrypte l’événement charnière qui aura véritablement donné naissance au XXIe siècle en revenant sur la chronologie des attentats, le procès impossible des commanditaires et les maladies dont souffrent aujourd’hui de nombreux survivants.

La double peine

Dans un reportage vidéo de 25 minutes, Arte se penche également sur les démons et les ennuis de santé qui poursuivent aujourd’hui encore de nombreux rescapés des attaques américaines. En plus du traumatisme majeur, des nuages de cendres et de débris toxiques ont plané au-dessus de Manhattan durant des semaines. Le World Trade Center Health Program a établi une liste de 68 cancers reconnus comme liés au 11 septembre.

L’impossible procès

«C’était une audience censée remettre sur les rails le jugement des cinq hommes accusés d’avoir planifié les attentats du 11 septembre, après une longue interruption due à la pandémie de Covid-19. Au lieu de cela, elle est devenue le dernier exemple de la façon dont les manœuvres judiciaires et le changement des acteurs dans le dossier continuent de ralentir la procédure», résume The New York Times dans un autre article publié cette fois le 7 septembre. Le jour même, une audience préliminaire au procès de Khalid Cheikh Mohammed et de quatre de ses complices a été ajournée, montrant une fois encore la lenteur des procédures et l’attente d’un jugement qui ne sera jamais suffisant pour des familles de victimes

La parole aux moins de 20 ans

Ils n’étaient pas encore nés (ou étaient très jeunes) lorsque les attentats se sont déroulés sous les yeux effarés du monde entier. Des jeunes âgés de moins de 20 ans racontent au quotidien «Le Temps» ce que représente pour eux les attentats du 11 septembre 2001.

Comment enseigner cet attentat?

Le New York Times s’intéresse également à la génération qui n’était pas née lors des attentats du 11 septembre. Le journal partage dix idées pour aider les élèves à réfléchir à la façon dont ces attentats ont changé notre nation et notre monde.

«L’année zéro»

En référence au tournant majeur que représente le 11 septembre 2001 dans l’histoire, le journal Libération dédie évidemment sa Une à la commémoration de l’événement en titrant sobrement dans le ciel new yorkais «11 septembre: 2001, année zéro».

Le quotidien français a publié durant le mois de septembre un dossier spécial.

Nouveau terrorisme

La RTS dédie un long format à cette date historique à travers plus de 23 thématiques, dont un retour sur les événements minute par minute. Le directeur de recherche au Centre des études de sécurité de l’Institut français des relations internationales (IFRI), Marc Hecker, explique, par ailleurs, que la perception du terrorisme a changé depuis le 11 septembre 2001.

La RTS se penche également sur la manière dont cet événement créa un terreau favorable à l’islamophobie.

Les enfants du 11 septembre

Robyn Higley est l’un des 105 enfants qui étaient dans l’utérus lorsque leurs pères ont été tués lors des attaques terroristes à New York. En comptant l’attaque contre le Pentagone ou le vol 93 de United Airlines, qui s’est écrasé dans un champ près de Shanksville, ils sont quelque 3051 enfants à avoir perdu un parent ce jour-là. Hantés par les dernières heures de vie de leurs parents, des orphelins redoutent particulièrement l’anniversaire des attentats, comme le raconte cet article du Guardian.

Radiographie de 20 ans d’attentats

Le monde publie le supplément intitulé «11 septembre 2001-2021: le dérèglement du monde». Sur leur site, grâce à des cartes, des vidéos et des images de l’époque, Le Monde raconte heure par heure le déroulement de ces attaques qui entraîneront un mois plus tard l’invasion de l’Afghanistan par l’armée américaine.

