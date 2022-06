Chronique – Les médias face aux trois petits singes Opinion Pierre Ruetschi Directeur exécutif du Club suisse de la presse

La phrase a tourné en boucle ces derniers mois. «Vivement qu’on passe à autre chose», autrement dit à la normalité, aux repères d’avant. Nous y sommes presque. Le Covid a disparu des écrans radars et les combats en Ukraine ne sont plus montrés en première ligne.

Les médias ont accompagné sinon participé au mouvement. Ils perçoivent bien l’intense fatigue du lecteur-internaute-téléspectateur-auditeur. On sait que le taux d’attention de l’audience, au maximum en début de crise, redescend rapidement comme l’a encore montré la crise sanitaire. Il devient alors raisonnable de lever le pied et de revoir le «storytelling» même si les «infos dures» n’ont rien perdu de leur impact réel. Ainsi, la nouvelle vague d’Omicron qui noie le Portugal vient déjà lécher nos rivages. Quant à la guerre en Ukraine, bien qu’évanescente sur les écrans, elle risque autant qu’hier de dégénérer en un conflit plus vaste, voire nucléaire.

Mais voilà, trop de stress et de «news lassitude». Une pause s’est imposée. Ne pas accabler son audience par des mauvaises nouvelles répétitives, hautement anxiogènes, au risque sinon de provoquer la désaffection de son public. C’est une recommandation que l’on pourrait tirer du «Digital News Report» 2022 du Reuters Institute, une enquête basée sur des interviews de 90’000 personnes dans 46 pays, dont la Suisse, qui vient de sortir. Elle met l’accent sur la proportion croissante de consommateurs d’actualités qui «évitent les informations de façon sélective». Autrement dit, 38% des personnes interrogées en 2022 s’isolent volontairement de certaines informations contre 29% en 2017.

«Le désintérêt pour l’info constitue le cauchemar des éditeurs.»

Pourquoi? Elles estiment qu’il y a trop d’informations sur le Covid et la politique (38%), affirment qu’elles les dépriment (36%) et pensent qu’elles sont biaisées ou peu fiables (29%). Enfin, 16%, en particulier des jeunes moins éduqués, disent que les informations ne font qu’ajouter à leur sentiment de confusion. La guerre en Ukraine n’a fait que renforcer la tendance, selon l’étude. Cette évolution est confirmée par une baisse générale de l’intérêt pour les «news», qui peut être spectaculaire selon les pays. Entre 2015 et 2022, le taux des intéressés de l’info a passé de 85% à 55% en Espagne, de 67% à 47% aux États-Unis, de 74% à 57% en Allemagne. En Suisse, la baisse est contenue avec un taux passant de 57% à 50%. Autre facteur déterminant: la confiance accordée aux informations. Aux États-Unis, lanterne rouge, seuls 26% des sondés ont confiance dans les faits relatés. Même perte de confiance massive en France (29%), accentuée par la crise des «gilets jaunes», selon le Reuters Institute. La Suisse s’en sort mieux avec 46%, soit quatre points au-dessus de la moyenne, tandis que les Finlandais émergent en champions toutes catégories pour l’intérêt pour l’actualité (en hausse!) et plus de deux tiers de la population qui a confiance dans l’information qu’on lui sert. Globalement, le tableau est plutôt déstabilisant.

Dans l’impitoyable bataille pour l’attention à l’ère du numérique, le désintérêt pour l’info toutes plateformes confondues constitue le cauchemar des éditeurs. Augmenter la qualité, la fiabilité, l’accessibilité à l’information nécessaire pour séduire une audience a priori «intéressée» par l’information, les médias savent le faire, sur le papier au moins. Mais conquérir cette frange croissante de la population, jeunes surtout, qui se coupe de l’information et des médias à la façon des trois petits singes constitue un défi autrement plus ardu. L’information, c’est une lapalissade, est la matière première des médias. Y renoncer pour la remplacer par du divertissement ou d’autres contenus fake et chocs qui sont le sang des réseaux sociaux reviendrait à se faire hara-kiri.

Afficher plus Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.