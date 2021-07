Épidémie – Les médecins veulent eux aussi délivrer le certificat Covid Pharmacies et laboratoires peuvent émettre le sésame pour un test négatif mais pas les praticiens. Cependant l’autorisation est en bonne voie. Aurélie Toninato

Le certificat est nécessaire pour assister à certaines manifestations, comme ici au MAD à Lausanne en juin 2021. KEYSTONE

Depuis fin juin, les pharmacies, centres et laboratoires qui proposent le dépistage du Covid-19 peuvent produire le certificat attestant d’un test négatif. Ils peuvent également délivrer le certificat pour une vaccination. Le certificat pour une guérison, lui, est émis uniquement par le service de la médecin cantonale. Les médecins en cabinets et les centres médicaux dépistent aussi. Or, eux n’ont pas l’autorisation de produire le certificat pour un test négatif.

Dans le canton de Vaud, pourtant, les médecins sont habilités à le faire. «Le canton a pour cela développé une solution technique pour les professionnels de la santé qui permet de délivrer des certificats Covid de test rapide négatif immédiatement après le résultat du test», indique-t-on au Département de la santé et de l’action sociale.