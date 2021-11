Météo catastrophique en Suisse – Les mauvaises récoltes se ressentiront dans l’assiette Légumes, fruits et céréales ont souffert cette année. La disponibilité de certaines denrées locales va diminuer ces prochains mois. Lucie Monnat

La mauvaise récolte de cette année se ressentira sur les étalages pour ceux qui tiennent à manger local. Florian Cella

Le printemps 2021 a été froid, pluvieux et grêleux, l’été n’était guère mieux. Les récoltes s’en sont ressenties dans toute la Suisse. Vous tentez de manger le plus local possible? Pour certains produits, l’offre nationale risque d’être dans les prochains mois plus rare, de moins bonne qualité ou, dans le meilleur des cas, moins «jolie».

Ces derniers jours, de nombreux producteurs, à l’instar des viticulteurs et des apiculteurs, ont fait part de leur désarroi face à cette année noire. Et, si le miel se trouvera très difficilement dans les magasins, il ne sera pas la seule denrée suisse à se faire rare sur les étalages.