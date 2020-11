Revue de presse Covid – Les masques chirurgicaux sont lavables et réutilisables dix fois Le magazine français des consommateurs «UFC Que choisir» a testé l’efficacité des masques bleus après plusieurs lavages. Surprise: ils conservent leurs propriétés de protection alors que la consigne est de ne les porter qu’une fois et de les jeter! Olivier Bot

Bonne nouvelle pour la planète, les masques chirurgicaux peuvent être lavés et portés dix fois. Lucien FORTUNATI

Le magazine français «Que choisir», qui teste depuis des dizaines d’années tous les produits du marché, depuis les yaourts et les couches pour bébé aux machines à laver et aux voitures, sort une étude qui va à l’encontre des préconisations sur l’usage unique des masques chirurgicaux.

«Les masques chirurgicaux, normalement destinés à être jetés après 4 h d’utilisation, conservent de très bonnes capacités de filtration après 10 lavages en machine à 60 °C. Les masques restent également suffisamment respirables pour être portés plusieurs heures sans trop d’inconfort», conclut le journal de l’Union française des consommateurs (UFC).

Le test démontre que «les masques à la norme EN 14683 de type 1 assurant 95 % d’efficacité de filtration bactérienne, après 10 lavages, et autant de passages au sèche-linge et de repassages doux au plus faible réglage du fer, conservent leurs capacités de filtration de 90 à 100%. En dépit d’un léger feutrage, les masques chirurgicaux lavés font donc jeu égal, et au-delà, avec les plus performants des masques en tissu portant la garantie Afnor/DGA», écrit la journaliste qui publie la synthèse de ce test.

«Nos résultats confirment ce que des chercheurs avaient déjà découvert, sans toutefois publier le résultat de leurs expériences. Contrairement aux consignes officielles, la réutilisation des masques chirurgicaux pour un usage non médical est donc envisageable sans compromettre leurs performances, y compris après passage au lave-linge. Ils se hissent au niveau des masques en tissu, lavables 10 fois, tout en étant nettement moins coûteux à l’unité», poursuit l’article.

«Pour l’environnement, la réutilisation est également salutaire, les masques chirurgicaux étant constitués de plastiques non recyclables. Le lavage des masques chirurgicaux rejoint au chapitre des méthodes de réutilisation celle de la mise du masque sous enveloppe durant une semaine, le temps que le virus s’inactive, tout aussi efficace mais demandant plus de temps et d’organisation».