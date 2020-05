LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – Les mascarades oubliées

de l’Escalade De Henri Roth. L’envers du décor de la fête patriotique genevoise

Genève n’a pas toujours célébré l’Escalade autour d’un défilé historique. Entre les années 1860 et 1939, la fête avait tout d’un carnaval. Alors que le canton connaissait une forte immigration et devenait majoritairement catholique, des dizaines de milliers de personnes profitaient de l’anniversaire de l’Escalade pour faire les fous lors de mascarades de rue et de bals masqués.

Ces fêtards paradaient dans les Rues-Basses, s’invectivaient, badinaient, buvaient, dansaient au son de musiques diverses.

