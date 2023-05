Une famille contaminée – Les Margot, un cinq de base unique qui vibre pour le basket Les parents, qui se sont connus à la salle du Rocher, ont trois enfants qui n’ont pas pu faire autrement que de tomber eux aussi dans le panier. Christian Maillard

Scott, Laure, Robert, Léane et Patricia Margot ont un ballon de basket dans le cœur. Alors que les Lions et Nyon s’affrontent, leur cœur balance. FRANK MENTHA

Ce soir-là, Patricia travaille à la buvette, où elle s’occupe du stand des crêpes. Léane, l’une de ses filles, distribue des tickets de boisson et de repas à la caisse. «Moi, j’ai congé aujourd’hui», enchaîne Laure, sa jumelle, qui va donc pouvoir suivre attentivement le 2e acte des play-off entre les Lions de Genève et Nyon en compagnie de son frère Scott et du papa, Robert, directeur sportif du club du Grand-Saconnex. «Quand nous étions jeunes, lors d’un match U16 où Laure et moi on jouait, c’est notre frère qui arbitrait alors que mon père était notre coach et que maman se trouvait à la table des officiels», se souvient Léane. Dans le milieu, on les surnomme les «Margot’s five» ou la «Margot’s family».