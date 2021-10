Envolée des prix – Les marchés du gaz flambent, nouveaux records historiques Mercredi matin, le cours européen de référence, le TTF néerlandais, s’est envolé à 173,82 francs. Et le président russe Vladimir Poutine juge l’Europe responsable de cette crise.

Mercredi, le cours européen de référence, le TTF néerlandais, s’est envolé à 162,15 euros (173,82 francs) peu avant 08h30 GMT (10h30 en Suisse), un record (photo d’illustration). AFP

Les marchés du gaz connaissaient une nouvelle poussée de fièvre mercredi, propulsant les cours à des niveaux jamais vus en réaction à la fébrilité des investisseurs devant une demande qui accélère et des stocks déprimés à l’orée de l’hiver.

«La flambée actuelle des prix de l’énergie en Europe est vraiment unique», ont réagi les analystes de Société Générale, «jamais auparavant les prix de l’énergie n’avaient augmenté aussi haut et aussi vite». En six mois, ils ont été multipliés par plus de sept.

Les deux marchés ont quelque peu ralenti après un pic de hausse de 35% mais engrangeaient toujours des gains de plus de 10% sur la séance vers 11h30 GMT (13h30 en Suisse).

«Panique et peur»

Interrogé par l’AFP, l’analyste de Commerzbank Carsten Fritsch voit dans cette accélération très forte des prix un «mouvement de panique et de peur» face à des stocks bas à l’approche de l’hiver dans l’hémisphère Nord.

La plupart des observateurs de marché mettent aussi en avant la demande asiatique, notamment chinoise.

Les contraintes environnementales limitant l’exploitation du charbon ont en effet entraîné de pénuries d’énergies mettant certaines usines au ralenti, ce qui entraîne un report soudain de la demande sur le gaz.

Déni russe

Les analystes d’ING ajoutent un ensemble de facteurs composés «de prix élevés de l’électricité, d’une offre limitée en provenance de Russie et la possibilité d’un hiver plus froid». Le Kremlin a cependant affirmé mercredi que la Russie n’avait «rien à voir» dans l’envolée récente des prix du gaz.

Le président russe Vladimir Poutine a jugé l’Europe responsable de la crise du gaz, car elle n’a pas conclu suffisamment de contrats de livraison à long terme avec Moscou, favorisant ainsi l’envolée record des prix.

«Toute leur politique était de sortir des contrats est cette politique s’est avérée erronée», a-t-il déclaré lors d’une réunion avec les responsables du secteur énergétique russe.

Le président russe Vladimir Poutine a jugé l’Europe responsable de la crise du gaz, car elle n’a pas conclu suffisamment de contrats de livraison à long terme avec Moscou, favorisant ainsi l’envolée record des prix. AFP

Certains en Europe comme aux États-Unis accusent Moscou de ne pas ouvrir suffisamment les robinets afin d’obtenir la mise en service au plus vite de son gazoduc controversé vers l’Allemagne, Nord Stream 2, achevé et dont le remplissage a commencé.

Les cours du pétrole ont également atteint mercredi de nouveaux sommets en plusieurs années: les contrats de référence de part et d’autre de l’Atlantique, le Brent de la mer du Nord et le WTI américain, ont culminé à 83.47 dollars et 79,78 dollars le baril, une première depuis respectivement octobre 2018 et novembre 2014.

Protéger le consommateur

Face à cette hausse incontrôlée des cours, les responsables politiques tentent de réagir pour rassurer les consommateurs et limiter l’impact sur leurs factures de gaz.

Le premier ministre français Jean Castex a par exemple promis mardi «d’agir sur le levier fiscal en cas de nécessité», si «les cours internationaux du gaz ne rebaissent pas au printemps» 2022.

«Ce qui importe pour les usagers, c’est que leur facture n’augmente plus», a insisté le premier ministre interrogé lors des questions au gouvernement par la cheffe des députés PS Valérie Rabault, en assurant «protéger le pouvoir d’achat» des Français.

Le locataire de Matignon avait annoncé jeudi dernier «un bouclier tarifaire» avec le blocage du tarif réglementé du gaz jusqu’en avril et la limitation de la hausse de l’électricité, répondant comme dans d’autres pays européens à la flambée des prix de l’énergie.

«Approche commune»

La France, accompagnée de l’Espagne, de la République tchèque, de la Grèce et de la Roumanie, a estimé mardi qu’une «approche commune» devait être adoptée en Europe pour tempérer cette flambée.

Outre-Manche, Boris Johnson n’a pas annoncé de mesure comparable au «bouclier tarifaire» français mais le plafond des prix du gaz pour les particuliers au Royaume-Uni a été relevé de 12%. Le gouvernement a par ailleurs annoncé un fonds de 500 millions de livres pour aider les ménages défavorisés à payer leurs factures.

Le premier ministre britannique vient par ailleurs d’annoncer l’objectif d’une d’électricité décarbonée d’ici 2035: une mesure aux vertus environnementales mais qui permettra aussi de ne plus dépendre des hydrocarbures venant de l’étranger, dont le gaz, assure-t-il.

AFPE

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.