Covid-19 – Les marchés alimentaires sont bel et bien ouverts Cela n’a pas été bien compris lors des annonces du Conseil fédéral, mais seuls les marchés aux puces ou d’artisanat sont fermés depuis lundi. Antoine Grosjean

Depuis le début de la pandémie, les marchés ont connu différents régimes. Fermés en mars, ils ont pu rouvrir en avril, mais avec au moins 70 mètres de distance entre les stands dans un premier temps. KEYSTONE

Mercredi matin, marché de Rive. Là où règne habituellement une joyeuse effervescence, l’ambiance est étonnamment calme. «Il y avait très peu de monde, raconte un habitué, Philippe Boissonnas. Ça me faisait mal au cœur, moi qui défends les petits artisans. À midi, les stands étaient encore très bien achalandés, preuve qu’ils ont peu vendu.» Primeur en fruits et légumes, Pierrick Reverdy confirme: «En fin de matinée, j’avais encore beaucoup de marchandises sur les étalages. Je suis parti plus tôt que d’habitude tellement il y avait peu de clients. Mais je m’y attendais un peu et j’avais dit à un de mes collaborateurs que ce n’était pas la peine de venir.»

La raison de cette faible affluence? La communication peu claire du Conseil fédéral sur les dernières mesures de restriction contre la pandémie de Covid-19, entrées en vigueur lundi. «Samedi dernier, un client sur trois me demandait si on serait ouvert cette semaine, car ils avaient entendu dire que les marchés seraient fermés», relève Pierrick Reverdy. Même son de cloche chez Benno Witschard, boucher-charcutier, qui tourne sur les marchés: «J’ai eu plusieurs appels de clients qui m’ont posé la question. Quand le Conseil fédéral parlait de marchés fermés, certains n’ont pas compris que cela concernait seulement les produits non essentiels, mais pas les produits alimentaires.»

Alors rappelons-le: contrairement aux marchés aux puces ou d’artisanat, qui, eux, sont fermés, les marchés alimentaires sont bel et bien ouverts aux emplacements et horaires habituels (voir sur www.genevemarches.ch), y compris les dimanches. Les mesures de protection sanitaires (port du masque, désinfection des mains, distances interpersonnelles, etc.) doivent s’y appliquer comme dans tous les commerces restés ouverts, et la dégustation ou la consommation sur place sont interdites, de même que l’installation de terrasses, bancs et tables.

Il faut dire qu’il n’est pas facile de s’y retrouver. Depuis le début de la pandémie, les marchés ont connu différents régimes. Fermés en mars, ils ont pu rouvrir en avril, mais avec au moins 70 mètres de distance entre les stands dans un premier temps. «Nous sommes soulagés que le Conseil fédéral ait pris la bonne décision la semaine dernière, sinon nous étions prêts à réagir, confie le vigneron Willy Cretegny, président de l’Association des marchés de Genève. Nous ne voulions pas revivre cette aberration du printemps dernier, où les marchés étaient fermés mais les supermarchés ouverts.»