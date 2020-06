Agriculture – Les maraîchers courtisent les clients gagnés grâce au virus Le confinement a poussé les Suisses vers les produits locaux. À l’heure de l’ouverture des frontières, les producteurs de fruits et légumes entendent faire fructifier ce capital confiance. Ivan Radja

Les membres de l’Union maraîchère de Genève travaillent beaucoup en serres. Celles-ci dégagent 40 à 50% moins de CO₂ qu’il y a dix ans. @ CôtéJardin

Les frontières sont de nouveau ouvertes et le tourisme d’achat peut reprendre. Mais pour les maraîchers, il y aura un avant et un après Covid-19. «Nous misons sur le changement des mentalités constaté durant le confinement pour qu’un certain pourcentage des consommateurs continue de privilégier les produits locaux», espère Xavier Patry, directeur de l’Union maraîchère de Genève.