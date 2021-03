Droit de manifester – Les manifestations politiques ont explosé à Genève Saisie par des citoyens, la Cour des comptes a passé au crible les chiffres concernant les divers rassemblements sur le domaine public. Résultats surprenants. Xavier Lafargue

Le 2 février 2019, une manifestation en faveur du climat avait réuni quelque 3500 personnes à Genève et mobilisé de nombreuses forces de l’ordre. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La liberté de manifester est-elle de plus en plus entravée à Genève? Les sanctions à l’encontre des participants ont-elles pris l’ascenseur depuis la mise en œuvre, en 2012, de la nouvelle Loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu)? Certains citoyens en sont persuadés. Dénonçant «un durcissement de la pratique administrative et policière en matière de contrôle et de répression», ils ont saisi la Cour des comptes le 22 janvier.

Celle-ci vient de publier un petit rapport, appelé «examen sommaire», qui contient des chiffres surprenants. Entre autres, l’explosion du nombre d’autorisations accordées pour des manifestations à but politique, passé de 290 en 2012 à 434 en 2019, soit un bond de presque 50%! Ou encore le nombre de manifestations – toutes catégories confondues – refusées en 2019, soit 6 sur un total de 1627 demandes.