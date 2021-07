Protestations à Cuba – Les manifestations cubaines ne sortent pas de nulle part Crise économique, coronavirus, internet… ces éléments ont été les détonateurs des importantes tensions politiques qui ont émergé sur l’île dimanche. Les jeunes générations réclament du changement.

Cela fait 4 ans que le révolutionnaire et chef d’État Fidel Castro est mort. KEYSTONE/Sà¡shenka Gutiérrez

Des manifestations historiques, d’une ampleur inédite depuis la révolution de 1959, ont secoué Cuba dimanche. Derrière cette mobilisation, qui a pris par surprise les autorités, apparaissent plusieurs facteurs, dont la crise économique, le coronavirus et l’effet d’Internet.

Crise économique

Cuba était déjà en crise avant l’arrivée de la pandémie due au nouveau coronavirus sur l’île, en mars 2020. Deux raisons principales: le naufrage économique du Venezuela, son principal soutien, et le renforcement de l’embargo par l’ancien président américain Donald Trump (2017-2021), qui a appliqué 243 sanctions supplémentaires.

Suspension du service Western Union, le plus utilisé par les Cubains pour recevoir de l’argent de l’étranger, interdiction aux navires de croisière américains de faire escale sur l’île, application du titre 3 de la loi Helms-Burton qui a fait fuir nombre d’investisseurs et de banques: les habitants comme le gouvernement ont vite pâti de ces mesures.

L’actuel président américain Joe Biden n’a pour l’instant pas fait machine arrière sur cette politique. À cela s’est ajouté l’effet de la pandémie de Covid-19, qui a privé le pays des précieuses devises du tourisme, l’une de ses principales sources de revenus.

L’économie cubaine, déjà handicapée par la lenteur des réformes et les lourdeurs administratives de son système socialiste, a vu son PIB chuter de 10,9% en 2020, son pire recul depuis 1993.

L’impact sur la population

Pour les Cubains, les files d’attente se sont considérablement allongées, alors que s’aggravaient les pénuries d’aliments et de médicaments. Le gouvernement, en manque de devises, a ouvert plusieurs centaines de magasins en dollars, une monnaie que les habitants reçoivent de leurs familles à l’étranger ou doivent acheter sur le marché noir, les banques cubaines ne la délivrant pas.

Ses difficultés économiques et plusieurs pannes de centrales électriques l’ont aussi poussé à couper l’électricité plusieurs heures par jour, de quoi irriter la population en plein été tropical.

Autre source de friction: la réforme d’unification monétaire entrée en vigueur le 1er janvier, qui s’est, certes, accompagnée d’une forte hausse des salaires, mais qui est insuffisante face à l’inflation galopante, attendue entre 400 et 500% cette année.

La situation sanitaire

Pendant un an, Cuba a fait figure de bon élève en Amérique latine, affichant un faible taux de contagions et de décès dus au Covid-19. Mais ces derniers mois, les chiffres ont augmenté et même de façon brusque depuis quelques semaines. L’île compte désormais 244’914 cas dont 1579 décès, pour 11,2 millions d’habitants.

La bonne nouvelle est que les scientifiques, forts d’une longue expérience en la matière, ont développé cinq candidats vaccins, dont l’un a reçu le feu vert de l’autorité nationale de régulation des médicaments la semaine dernière. Face à la hausse des cas, les autorités ont commencé dès la mi-mai à vacciner. 1,7 million d’habitants sont immunisés.

L’effet d’Internet

L’arrivée de l’Internet mobile à la fin 2018 a offert à la société civile, surtout les jeunes, une capacité de mobilisation qui a surpris le gouvernement. Grâce aux réseaux sociaux, les Cubains se sont ainsi organisés pour apporter de l’aide aux sinistrés de la tornade qui a frappé La Havane en janvier 2019.

Mais Internet a aussi permis à plusieurs centaines d’artistes de manifester pendant une dizaine d’heures face au Ministère de la culture, le 27 novembre 2020, pour exiger plus de liberté d’expression. Les manifestations de dimanche ont ainsi été largement diffusées sur les réseaux sociaux, provoquant un effet de contagion à travers le pays, poussant les autorités à couper l’accès à l’Internet mobile.

Que demandent les Cubains?

Quatre ans et demi après la mort de Fidel Castro et trois mois après le départ du pouvoir de son frère Raúl, beaucoup de Cubains, principalement la jeune génération, veulent quelques changements. Ils sont ainsi nombreux à réclamer au président et chef du parti communiste (PCC) Miguel Diaz-Canel un espace pour d’autres formes de pensée et un dialogue entre différentes opinions.

Cette demande génère des tensions politiques avec les partisans révolutionnaires, déterminés à défendre à tout prix l’héritage de Fidel Castro. Au-delà de ces revendications politiques, les Cubains veulent aussi un meilleur quotidien et plus de libertés économiques pour entreprendre, dans ce pays, où l’ouverture au secteur privé avance à petits pas.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.