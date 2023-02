Rassemblement à Genève – Les manifestants pour l’Iran rejoints par un parlementaire suédois Alireza Akhondi a quitté le Palais des Nations pour se joindre au rassemblement dénonçant la venue du ministre des Affaires étrangères iranien. Léa Frischknecht

Le politicien suédois Alireza Akhondi a quitté le Palais des Nations pour rejoindre les manifestants. LAURENT GUIRAUD

Il y avait du monde, lundi après-midi, sur la place des Nations. Pour le premier jour de la session ordinaire du Conseil des droits de l’homme, plusieurs communautés avaient fait le déplacement pour alerter l’opinion publique sur les conditions de vie dans leurs pays d’origine. Des drapeaux tibétains flottaient au rythme de la bise tandis que, plus loin, une femme dénonçait au micro la crise politique au Pérou.

Mais ce sont les Iraniens qui se sont déplacés en masse pour manifester contre la venue de Hossein Amir-Abdollahian, ministre des Affaires étrangères en Iran, attendu en début d’après-midi à la tribune onusienne. Plus d’une centaine de personnes se sont rassemblées, drapées de rouge, de blanc et de vert, les couleurs du pays en pleine révolte depuis la mort de Mahsa Amini, en septembre dernier.

Ils étaient plus d’une centaine à manifester sur la place des Nations lundi après-midi. LAURENT GUIRAUD

Entre les prises de parole de membres du «Mouvement de solidarité avec les Iraniens» et de personnalités politiques locales telles que le conseiller d’État Antonio Hodgers et la députée PLR Joëlle Fiss, les manifestants ont chanté, assisté à des performances artistiques et scandé le slogan «Femme, vie, liberté». Beaucoup avaient fabriqué des pancartes à l’effigie d’Iraniens exécutés pour avoir manifesté contre le régime.

Sortie en soutien

Le moment fort du rassemblement est arrivé vers 14 h 30, quand le parlementaire suédois Alireza Akhondi, d’origine iranienne, est sorti du Palais des Nations pour rejoindre la foule. Selon plusieurs membres du «Mouvement de solidarité avec les Iraniens», l’homme a quitté la salle du Conseil des droits de l’homme au moment de la prise de parole du ministre des Affaires étrangères iranien.

«Je suis ici pour porter la voix du peuple d’Iran, a annoncé Alireza Akhondi à la foule. Et pour exprimer qu’il est honteux que cet homme participe à une telle réunion sur les droits humains.»

Une performance artistique a été réalisée par une artiste venue de Paris. LAURENT GUIRAUD

«Il y a aujourd’hui presque 600 morts à cause de la répression des manifestations en Iran, détaille Saeed Sheidi, du «mouvement de solidarité avec les Iraniens. Plus de 20’000 personnes sont en prison et 17 ont déjà été condamnées à mort. Comment un représentant du régime peut-il être invité à parler des droits de l’homme?» Après quelques poignées de main et photos, Alireza Akhondi a regagné le Palais des Nations Unies, sous l’œil des forces de l’ordre présentes sur place.

