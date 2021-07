Attractions genevoises – Les manèges empiètent sur les pistes cyclables Pro Vélo et Actif-trafic déplorent les installations de fêtes foraines sur la rive droite de la rade, qui mangent l’espace réservé aux cyclistes. La Ville de Genève aurait préféré fermer une voie automobile, mais les délais étaient trop courts pour mettre en place une telle demande.

Une déviation via le quartier des Pâquis prévue afin d’éviter de poser le pied à terre. KEYSTONE/Martial Trezzini

Les installations foraines ouvertes depuis jeudi sur la rive droite de la rade empiètent sur la piste cyclable bidirectionnelle, s’insurgent les associations Pro Vélo Genève et Actif-trafic. Elles jugent que cette mesure va à rebours de la promotion du vélo.

Une installation «intrusive»

«Pro Vélo Genève et Actif-trafic dénoncent une installation intrusive, contreproductive, dans une rade bien assez grande pour accueillir tous les modes de transport en site propre tout en maintenant les manèges», ont indiqué vendredi les deux associations dans un communiqué. Elles demandent la réhabilitation «de toute urgence» de cette voie bidirectionnelle, qui a été inaugurée au printemps.

«Afin que les piétons puissent circuler en toute sécurité et profiter des manèges, la piste cyclable a malheureusement dû être dédiée temporairement à l’itinéraire piéton. La Ville de Genève en appelle au bon sens et au civisme des différents usagers», a réagi la maire Frédérique Perler, en charge du Département de l’aménagement, des constructions et de la mobilité, interrogée par Keystone-ATS.

Anticiper en 2022

Sur le tronçon, les cyclistes doivent temporairement poser pied à terre. Une déviation via le quartier des Pâquis est signalée afin d’éviter le goulet. Au vu du peu de temps à disposition avant l’ouverture des installations foraines, la magistrate explique qu’il a fallu trouver ce compromis, permettant notamment de garantir un accès pompier et sanitaire.

La Ville de Genève aurait préféré pouvoir fermer une voie automobile sur les quais. Le 1er juillet, son Service du domaine public en faisait la demande auprès de l’Office cantonal des transports, a fait savoir Roland Godel, porte-parole du Département des infrastructures. Or le délai était trop court pour instruire et réaliser ce dispositif qui aurait posé des problèmes de capacité de l’axe.

«L’année prochaine, la Ville anticipera afin d’éviter que pareille situation ne se reproduise», assure Frédérique Perler, qui admet qu’il ne s’agit pas d’une solution idéale. Et de préciser que cette situation durera jusqu’au 11 août au plus tard et qu’elle permet d’accueillir les manèges, particulièrement appréciés par les jeunes et les familles, et d’animer la rade pendant la période estivale.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.