Théorie de l’évolution – Les mâles agressifs mèneraient à l’extinction de populations De meilleurs gènes ne garantissent pas une bonne santé démographique quand le comportement sexuel est violent, selon une nouvelle étude de l’UNIL. Mathias Délétroz

Chez le lion du Serengeti, lorsque le chef de tribu change, le mâle tue les petits qui ne sont pas les siens. Ces infanticides représentent la source majeure de baisse de la population, indiquent les auteurs de l’étude. Getty Images

Âme sensible, s’abstenir! Certaines espèces ne font pas dans la dentelle quand il s’agit de se reproduire. Monsieur punaise de lit, par exemple, déchire l’abdomen de madame pour la féconder, provoquant des plaies difficiles à cicatriser et un danger d’infection. De leur côté, les moucherons de vinaigre mâles, en plus de harceler la femelle avant de passer à l’acte, lui injectent des toxines qui l’empêchent de se réaccoupler.