Chambre administrative de la Cour de justice – Les maîtres de sport seront mieux payés Après de longues années de combat, les enseignants obtiennent une revalorisation de leur rémunération. Fedele Mendicino

Avec les années, le cahier des charges des maîtres de gymnastique , leurs responsabilités et leur formation ont évolué . Getty Images

Pourquoi les maîtres d’éducation physique ont-ils toujours été moins payés que leurs collègues des autres disciplines? À cause d’une différence de niveau de formation et de charge de travail – moins de correction de travaux écrits et donc moins d’heures de travail hors temps d’enseignement. Avec les années, le cahier des charges s’est alourdi, leurs responsabilités et leur formation aussi. Le salaire, lui, n’a pas suivi. Ni une première demande déposée en 2005 ni une manifestation en 2013 n’y avaient rien changé. En 2017, les enseignants, réunis en association (l’AGMEP), ont alors saisi la justice pour obtenir une réévaluation de leur fonction.