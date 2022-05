Simultanément à Genève, Bruxelles et Paris, une centaine d’originaux des plus grands noms du 9 e art sont mis en vente. Décryptage d’un phénomène.

Une des plus belles planches de la vente du 9 juin: extrait de «Libellule s’évade», le premier album de Gil Jourdan (1959). Estimation: 40’000/60’000 euros.

D’Hergé à Uderzo, en passant par Franquin, Gotlib, Moebius, Peyo, Pratt ou Tardi, ce sont tous des grands maîtres de la bande dessinée. Auxquels il faut ajouter une ribambelle d’auteurs prestigieux, parmi lesquels Rosinski («Thorgal»), Vance («XIII») ou le Vaudois Derib («Buddy Longway»). Jeudi 9 juin, pour la première fois simultanément à Genève, Bruxelles et Paris, une centaine d’originaux de ces cadors du neuvième art sont proposés aux enchères.

Sous l’égide des experts en bande dessinée Alain Huberty et Marc Breyne, la vente se déroule depuis Bruxelles en collaboration avec Geneva Auctions & Arts et Me Marco Breitenmoser d’une part, et le commissaire-priseur français Rodolphe Tessier d’autre part. Les mises à prix vont de 2000 à 100’000 euros pour des pièces présentées en avant-première dans les locaux de Geneva Auctions & Art du 23 au 25 mai dernier.