Publication romande – Les maisons d’écrivains, nouveaux lieux de pèlerinage

Les maisons d'écrivains, nouveaux lieux de pèlerinage Dans «Rimbaud, Rambo, Ramuz», Nathalie Perrin revient sur le destin de diverses demeures d'auteurs, dont La Muette à Pully, et la fascination qu'elles exercent. Caroline Rieder

Le bureau de Ramuz sera reconstitué dans un espace muséal prévu pour 2023. Philippe Maeder

Pourquoi traverser d’immenses étendues, dans des bus de fortune, pour «toucher avec une espèce de piété» les murs de la fausse maison de Rimbaud à Harar, en Éthiopie? Une maison visitée par des touristes qui ne l’ont pas lu, dans un pays où le Français est souvent confondu avec Rambo. Lancée sur ce chemin à 22 ans, Nathalie Perrin n’a cessé depuis de visiter des maisons d’écrivains et de réfléchir à ce qui nous attire dans ces lieux. L’artiste et auteure installée à Lausanne où elle a suivi l’ECAL en livre les conclusions dans «Rimbaud, Rambo, Ramuz» (Éd. Art&fiction), un essai à la fois très documenté et plein d’humour, illustré par ses croquis.