Transition énergétique – Les maisons autonomes, ça fonctionne Un an après leur construction, les villas autoalimentées en électricité, chauffage et électro-mobilité ont prouvé que le concept était réaliste. Elles ont même rapporté de l’argent. Antoine Grosjean

Maisons autonomes en énergie Homsphere, au chemin des Cléomes 26 à 32, à Thônex. Magali Girardin

Vivre dans une maison qui ne pollue pas et ne coûte pas un centime à chauffer et alimenter en électricité, ce n’est pas une utopie. Il y a un an, nous vous parlions de six villas innovantes à Thônex. Grâce à leurs panneaux solaires mis en réseau, elles devaient être autonomes en énergie et permettre en plus de charger des voitures électriques, selon les calculs de leur concepteur. Cela restait toutefois théorique, mais on connaît aujourd’hui le bilan réel après une année de pratique.