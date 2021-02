Collections municipales – Les magistrats de la Ville racontent leur goût pour l’art Les œuvres du Fonds municipal d’art contemporain embellissent tant l’espace public que les bureaux des conseillers administratifs. Visite aux édiles. Irène Languin

Tami Ichino, «Vue vers le haut (Maïs)», 2017. Peinture acrylique sur toile, collection du Fonds municipal d’art contemporain. Ce tableau orne désormais le bureau d’Alfonso Gomez. Thomas Maisonnasse Francis Baudevin, «TAPD 410 BS», 2016, acrylique sur toile, collection du Fonds municipal d’art contemporain. Aujourd’hui accroché au-dessus de la table de travail de Marie Barbey-Chappuis. Claude Cortinovis Immortalisés dans le bronze par Heinz Schwarz, «L’adolescent et le cheval» sont installés au bout du quai Wilson. Leur arrivée causa l’émoi de certains Genevois, qui trouvaient la sculpture laide. Steeve Iuncker-Gomez 1 / 6

Qu’ont en commun le bas-relief qui orne le fronton du Muséum d’histoire naturelle, les fresques dont est paré le vestibule de l’hôtel Métropole ou la toile de Francis Baudevin décorant le cabinet de la conseillère administrative Marie Barbey-Chappuis? Toutes ces créations ont été réalisées par des artistes genevois et font partie des collections du Fonds municipal d’art contemporain (Fmac).

Fondée en 1950, un an après son pendant cantonal, le Fcac, l’institution travaille depuis sept décennies à soutenir la production artistique locale et à la faire connaître, en valorisant sa présence sur le territoire de la Cité tout en acquérant des œuvres vouées à constituer une collection publique. Ce riche ensemble compte près de 300 pièces installées dans l’espace public, mais aussi 3000 œuvres dites mobiles – peintures, dessins, sculptures, photographies, etc. – ainsi qu’une médiathèque rassemblant un catalogue de plus de 1500 films d’artistes, hérité du Centre pour l’image contemporaine à sa fermeture en 2009, puis enrichi.