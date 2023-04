Politique genevoise – Les magistrats communaux de gauche appellent à voter en bloc À Genève, 23 conseillers administratifs des communes demandent aux citoyens de voter uniquement pour la liste 4. Il s’agit, selon eux, de préserver le bon fonctionnement des communes. Emilien Ghidoni

Les citoyens seront appelés aux urnes le 30 avril pour élire leur exécutif cantonal. (Image d’illustration) KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Les conseillers administratifs Verts et Socialistes battent le rappel. Dans une déclaration commune, 23 magistrats de gauche demandent aux électeurs de voter pour la liste no 4 (Verts et Socialistes) au deuxième tour de l’élection du Conseil d’État. Selon eux, conserver une majorité de gauche à l’exécutif cantonal est le seul moyen de «garantir une stabilité gouvernementale».

Pour ces divers élus, «la droite majoritaire au Conseil d’État au début de la précédente législature a démontré son incapacité à avancer et à faire aboutir des compromis», tandis que «l’équipe des 4 candidats (de gauche, ndlr) présente un bilan solide dans leurs parcours professionnel et politique».

«La volonté annoncée de l’union de droite de baisser les rentrées fiscales fait craindre un énorme report de charges sur les communes sans aucune contrepartie.» Communiqué des magistrats de gauche

Il s’agit aussi, selon eux, de préserver le bon fonctionnement des communes. «La volonté annoncée de l’union de droite de baisser les rentrées fiscales, et par conséquent de baisser les prestations publiques du Canton, fait craindre un énorme report de charges sur les communes sans aucune contrepartie», détaille le communiqué.

Enfin, ils estiment que Fabienne Fischer, Carole-Anne Kast, Thierry Apothéloz et Antonio Hodgers sont les plus à même de défendre les valeurs démocratiques. Les magistrats communaux fustigent «le franchissement par la droite classique de la ligne rouge qui la séparait des forces réactionnaires, populistes et xénophobes», en référence à l’alliance du PLR et du Centre avec l’UDC et le MCG pour le second tour.

La gauche fébrile?

Des critiques rejetées par Jacques Blondin, président du Centre Genève. «La gauche a souvent conclu des alliances avec l’extrême gauche, et ça n’a jamais choqué personne, rappelle-t-il. Mais dès que la droite fait de même avec l’UDC et le MCG, on crie au scandale!» Il souligne que l’alliance de droite s’est mise d’accord sur un programme gouvernemental de 29 mesures pour la législature à venir. «Il ne s’agit donc pas d’un accord éphémère et électoral. Nous sommes prêts à gouverner Genève ensemble.»

«On sent que la fébrilité monte du côté de la gauche.» Jacques Blondin, président du Centre

Quant aux dangers pour les communes, Jacques Blondin considère qu’ils sont inexistants. «Au Grand Conseil, la droite a toujours soutenu les magistrats communaux. Je n’accorde pas beaucoup de crédit à ces tentatives de faire peur à la population. On sent que la fébrilité monte du côté de la gauche.»

