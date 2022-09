Récit de concert – Les madrigaux de Gesualdo, un beau voile funèbre à La Bâtie Présenté en coproduction avec le Grand Théâtre, le programme des ensembles La Compagnia del Madrigale et Il Pomo d’Oro à saisi les mélomanes du festival. Rocco Zacheo

Les membres de l’ensemble La Compagnia del Madrigale. DR

Parmi les génies de l’art madrigal, il y a eu lui, Carlo Gesualdo, figure à la fois raffinée et sombre de la Renaissance tardive, dont la beauté lumineuse des pièces pour voix semble contraster avec le destin tumultueux de sa vie privée. Car l’homme issu d’une riche famille napolitaine a aussi marqué les chroniques de son temps avec ce double assassinat qu’il commit en 1590, lorsqu’il surprit sa première épouse au lit avec son amant, le duc d’Andria. Le fait sanglant n’est pas parvenu à effacer pour autant le legs musical du natif de Venosa.

Méditation sur le trépas

Le festival La Bâtie, en coproduction avec le Grand Théâtre, s’est chargé d’en évoquer la portée à travers un projet intriguant et au titre qui ne laissait aucune place au doute quant à la tournure qu’allait prendre de l’affaire. Le projet «Sparge la morte», Répand la mort, étiquette tirée d’un madrigal du Quatrième Livre, renvoie à ces teints funèbres si présents dans le corpus du compositeur. Deux soirs durant, donc, l’Église de Veyrier s’est muée en lieu de recueillement sépulcral, plongée dans une pénombre épaisse, parée de longues toiles plastifiées et opaques couvrant en partie le chœur et l’autel.

Dans une ambiance chargée de mystère, les silhouettes des musiciens de l’ensemble instrumental Il Pomo d’Oro et de celui vocal de La Compagnia del Madrigale ont surgi tels des spectres et ont pris place sur les côtés. Puis, lentement, dans une sorte de méditation sur le trépas qui n’a jamais confiné au lugubre, le voyage musical s’est déployé avec grâce et avec lui, des lumières discrètes ont éclairé les visages. La réverbération généreuse des lieux a magnifié un programme construit avec intelligence, dans un équilibre délicat entre pièces de Gesualdo et interludes instrumentaux alignés sur la thématique. Du célèbre «Semper Dowland, semper dolens» du célèbre élisabéthain John Dowland au «Pavan: Bona Speranza» de Holborne, en passant par la «Fantasia N° 5» de Purcell et par d’autres encore, ces ouvrages abordés avec tact par Il Pomo d’Oro ont apporté un souffle et une profondeur de champs aux madrigaux, enluminés par un ensemble vocal d’une grande maîtrise technique et à la sobriété expressive qui sied parfaitement à ce répertoire.

