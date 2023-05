Interview – Les luttes féministes vont-elles trop loin aujourd’hui? Intersectionnalité, misandrie, langage inclusif: on reproche parfois aux féministes la virulence de leur combat. Le point avec l’historienne Pauline Milani. Laurène Ischi

«Le féminisme est une pensée qui demande une nouvelle répartition du pouvoir. Dès lors, ceux qui estiment que la situation actuelle leur profite n’ont pas intérêt à ce que cela change.» – Pauline Milani , historienne, chercheuse et enseignante à l'Université de Fribourg KEYSTONE

Dans une étude britannique sur l’égalité, publiée à l’occasion du 8 mars 2023 et menée par Ipsos dans 32 pays autour du globe, 48% des 22’508 personnes qui ont répondu trouvent que les luttes féministes vont si loin qu’elles discriminent les hommes. La Suisse ne se trouve pas dans la liste des pays participants. Mais suite au renouveau des luttes féministes dans notre pays, dynamisé par la vague #MeToo de 2017 et les grèves à partir de 2019, les mouvements réactionnaires semblent s’offrir de plus en plus de voix. C’est ce qu’on appelle le backlash.