Ouest lausannois – Les lumières seront éteintes pour mieux voir les étoiles Une pluie d’étoiles filantes est annoncée dans la nuit du 12 au 13 août. Six communes de l’Ouest lausannois ont décidé de participer au projet Perséides, qui invite à éteindre les lumières pour mieux les observer.

Sans éclairage public, les étoiles sont plus visibles (image d'illustration). KEYSTONE/DPA/MATTHIAS BALK

L'Ouest lausannois sera un endroit privilégié pour observer les étoiles filantes dans la nuit du 12 au 13 août prochain. Six communes ont décidé de participer au projet Perséides, qui invite à éteindre les lumières pour mieux voir les astres.

Le projet Perséides – du nom de cette pluie d'étoiles filantes – a démarré à Orbe en 2019 et veut s'étendre à un maximum de communes vaudoises cette année. Plus de 110 – soit un bon tiers – ont donné leur accord, dont Yverdon-les-Bains, Aigle, Moudon et Aubonne.

Essaim de météores

Dans l'Ouest lausannois, Chavannes-près-Renens, Crissier, Ecublens, Renens, Bussigny et Villars-Sainte-Croix n'allumeront pas leur éclairage public la nuit du 12 au 13 août jusqu'à 4h du matin afin de permettre aux habitants une nuit d'observation. Chaque année, entre le 10 et le 14 août, la Terre traverse les Perséides, un essaim de météores, rappelle jeudi un communiqué.

Ce spectacle est en partie masqué par la pollution lumineuse. Pour faciliter l'observation des étoiles filantes, les communes invitent les entreprises et les particuliers à éteindre leur éclairage privé.

Les feux de circulation resteront en fonction. La police appelle les automobilistes à rouler à une vitesse abaissée. Piétons et cyclistes devraient se vêtir de clair et se munir d'une lampe de poche.

ATS/NXP