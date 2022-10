Immobilier en Suisse – Les loyers proposés en septembre progressent Une hausse des loyers de 0,7% sur un mois a été observée dans tous les cantons, indique mardi le relevé mensuel de Homegate.

Les loyers se sont en moyenne étoffés de 0,7% sur un mois, et l’indice s’est inscrit à 118,9 points. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christian Beutler

Les loyers proposés en Suisse ont de nouveau progressé en septembre. Contrairement aux mois précédents, cette hausse concerne tous les cantons, indique mardi le relevé mensuel de Homegate, élaboré en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Les loyers se sont en moyenne étoffés de 0,7% sur un mois, et l’indice s’est inscrit à 118,9 points. En comparaison annuelle, une avancée de 2,8% a été enregistrée au niveau national, indique mardi un communiqué.

Ville de Zurich

De fortes hausses ont été observées à Nidwald (+7,3%) et Zoug (4,9%) par rapport à l’année précédente, suivis par Obwald (+5,2 %) et Schwyz (+4,4 %). Au total, 19 cantons ont enregistré une hausse de plus 2%, 12 d’entre eux dépassant même les 3%, précise Homegate.

Dans les villes, l’indice relève cependant diverses variations pour les loyers proposés. L’avancée la plus notable est observée dans la ville de Zurich (+6,5%) tandis que Genève observe un repli de 0,1% sur un mois.

ATS

