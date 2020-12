Statistiques – Les loyers en baisse à Neuchâtel, en hausse à Genève Le portail immobilier Homegate publie son rapport mensuel. Après une certaine décélération, les locataires genevois vont faire face à une nouvelle hausse.

Photo d’illustration. KEYSTONE

Les loyers en ville de Genève ont réaccéléré en novembre, après s’être repliés le mois précédent, a indiqué lundi le portail immobilier Homegate.ch. Au niveau national, les prix de la location immobilière ont très modérément augmenté pendant le mois sous revue.

Comparés au mois précédent, les loyers en Suisse ont progressé d’à peine 0,09% en novembre. Considérée sur un an, l’accélération est cependant plus forte avec une croissance de 0,97%, a précisé Homegate.ch dans un communiqué.

Au niveau cantonal, Genève a enregistré la plus forte progression (+1,19%) avec Zoug (+1,35%) et les Grisons (+1,07%). À l’inverse, les cantons de Neuchâtel (-0,3%) et du Glaris (-0,3%) ont vu leurs loyers reculer.

Les tarifs en ville de Genève ont également fortement accéléré (+1,9%), tout comme à Zurich (+0,8%) et Lucerne (+0,7%). Lugano (-0,88%) a par contre bénéficié d’une baisse.

ATS/NXP