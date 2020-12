Valais – Les loups ont tué plus de 300 animaux de rente en 2020 Les coûts des dégâts causés par les loups s’élèvent à 113’624 francs cette année dans le canton du Valais, en comptant les soins aux animaux blessés.

Le loup s’est aussi attaqué au gibier, comme les cerfs, les chevreuils ou les chamois. (Photo d’illustration) KEYSTONE

Au total, 22 loups, dont 16 nouveaux individus, ont été formellement identifiés en Valais entre le 1er janvier et le 31 octobre 2020. Dans le même laps de temps, 302 animaux de rente ont été tués sur le territoire cantonal.

Parmi les nouveaux individus identifiés figurent sept louves, selon des analyses ADN, a indiqué le Service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) mercredi dans un communiqué. Les neuf autres sont des mâles.

Dans le Haut-Valais, 82 animaux de rente ont été tués: 55 sur les alpages et 27 sur les pâturages. Dans la partie romande du canton, on dénombre 220 bêtes mortes, dont 172 sur les alpages et 48 sur les pâturages.

Coûts importants

Les coûts des dégâts, incluant les soins apportés aux animaux blessés, s’élèvent à quelque 113’624 francs, d'après le SCPF. La Confédération prend en charge 80% des montants des dommages.

Le loup s’est aussi attaqué au gibier, comme les cerfs, les chevreuils ou les chamois. Parmi la faune sauvage, 160 victimes ont été dénombrées. Ce nombre n’est toutefois pas définitif car beaucoup d’animaux sont introuvables, écrit le SCPF. Il précise que l’impact réel ne peut être évalué que lors des comptages de l’année suivante.

Louveteaux

Jusqu’à la fin du mois d’octobre, deux reproductions ont été observées sur les pièges photographiques du SCPF. Quatre louveteaux au moins sont nés dans la région du Chablais et deux au moins dans le Valais central.

Il y a ainsi deux meutes confirmées sur le territoire cantonal en 2020. En outre, deux couples de loups sont régulièrement observés dans le Val d’Entremont et dans celui de Bagnes.

ATS/NXP