Mesures de protection – Les loups doivent pouvoir être abattus préventivement L’initiative proposant une régulation proactive des loups a été approuvée ce mardi par la commission de l’environnement du Conseil National. Un projet de loi sera élaboré.

Il doit aussi être permis d’abattre les loups qui s’approchent de façon menaçante des zones habitées et des êtres humains. (Photo d’illustration) KEYSTONE/Christian Brun

La régulation des loups revient sur le devant de la scène. Un peu plus d’un an après le rejet de la loi sur la chasse, la commission de l’environnement du National approuve sans opposition une initiative de son homologue du Conseil des États, autorisant les tirs préventifs de ces prédateurs. Un projet de loi doit être élaboré.

L’élimination de meutes ou d’individus doit être autorisée, là où l’agriculture est menacée. Il doit aussi être permis d’abattre les loups qui s’approchent de façon menaçante des zones habitées et des êtres humains, ou contre lesquels les mesures de protection des troupeaux sont inefficaces. Les cantons devront justifier les mesures de régulation, ainsi que leurs objectifs.

Régulation proactive

Le texte offre davantage de souplesse dans la gestion des loups, salue la commission de l’environnement du National dans un communiqué publié mardi. Grâce à une régulation proactive, les populations seront maintenues à un niveau tolérable pour les éleveurs sans être pour autant mises en péril.

Les mesures de protection des troupeaux seront maintenues et, si possible, financées en totalité, souligne-t-elle encore. Et de se réjouir du maintien de la répartition actuelle des compétences entre la Confédération et les cantons. L’initiative de Jean-Pierre Grin (UDC/VD), voulant attribuer aux cantons la compétence de réguler les tirs de loups, n’a par conséquent pas fait long feu. Elle a été rejetée par 17 voix contre 2.

Comportements problématiques

Dans la foulée, la commission du National a déposé, par 13 voix contre 8 et 3 abstentions, une initiative parlementaire visant à intensifier même la régulation du loup. Le tir d’animaux doit être possible en cas de comportement problématique, afin que le loup reconnaisse que l’homme est un danger pour lui.

Plusieurs situations récentes ont montré que certains loups ne sont plus farouches face à l’homme, pointe la commission. Et de donner en exemple un individu qui a couru après une bergère et son chien à dix mètres de distance. Trois autres ont flairé un chien de troupeau et suivi une bergère à vingt mètres de distance. Des touristes ont quant à eux été surpris sur un sentier de randonnée par deux loups à moins de dix mètres.

La croissance exponentielle des effectifs de loups devrait se poursuivre ces prochaines années, rappelle la commission. Cela entraînera une hausse des conflits. Des mesures doivent être prises pour les éviter.

Enveloppe supplémentaire

Par 16 voix contre 7, la commission a encore décidé de transmettre une proposition à l’intention de la commission des finances pour un supplément au budget 2022. Elle vise à débloquer des moyens supplémentaires à hauteur de 5,7 millions de francs pour financer des mesures visant à assurer une protection d’urgence contre le loup.

ATS

