Vous avez choisi le Cottage Café, pourquoi donc?

Parce que c’est un établissement public, un café et un bistrot parmi ceux que je fréquente le plus à Genève. Ici, je retrouve ce qui m’a le plus manqué durant le confinement, à savoir le lien direct avec les gens. Durant cette période compliquée, j’étais maire et je me rendais tous les jours au travail. Mais nous évoluions tous dans un autre monde, celui d’une urgence qui nous a obligés à croiser le moins de personnes possible, à éviter de les toucher et à les garder à distance. Ma manière de fonctionner est à l’exact opposé, je ne peux pas me couper des autres, l’injonction qui nous a été faite m’a heurtée et questionnée.