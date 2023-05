Saviez-vous que la reine consort, Camilla, anime un club de lecture sur Instagram, intitulé "The reading room"? Le roi Charles III, couronné samedi, a soumis cinq de ses livres préférés à ce club très hype lorsqu’il n’était encore que Prince de Galles. Il avait choisi un livre sur la bataille de l’Atlantique, la trilogie de Robert Harris, consacrée à Cicéron, une biographie de Napoléon et un livre qui raconte des voyages ratés. Books save the king.

Bruno Lemaire, ministre de l’Économie en France et accessoirement auteur d’une dizaine de livres, a été raillé sur les réseaux pour un passage érotique de son dernier roman "Fugue américaine". Que le puritanisme ambiant s’offusque du passage prêterait à rire. Mais il y a plus grave, l’écrivain Nicolas Mathieu, auteur de "Les enfants après eux" a réécrit le passage en question. Et là, on fait la différence entre un écrivain et un écrivant. Et cette moquerie là fait beaucoup plus mal.

Le quotidien français "Le Monde" a publié une lettre à Vladimir Poutine signée notamment pas six Prix Nobel de littérature (Svetlana Alexievitch, Coetzee, Herta Müller, Orhan Pamuk, Olga Tokarczuk et Mario Vargas Llosa) demandant au président russe de libérer son opposant Alexeï Navalny, incarcéré à IK-6, l’une des colonies pénitentiaires les plus sévères de Russie.

Inspiré par l'Eurovision de la chanson, l'Eurovision book contest ou Bookovision est organisé en juin par le Hay Festival au Pays de Galles. Chaque pays présente un livre choisi par un collège d’experts. Seule condition: avoir été publié après 1956, année de la première de l'Eurovision. L’ouvrage en lice pour la Suisse est Train de nuit pour Lisbonne de Pascal Mercier, nom de plume du Bernois Peter Bieri (trad. Nicole Casanova).

Les rivalités impériales de la Chine et des États-Unis n’interdisent pas les échanges culturels. Le site ActuaLitté nous apprend que la bibliothèque du Congrès à Washington vient de finir de numériser l’Encyclopédie Yongle, la somme la plus importante de connaissances recueillies au XVe siècle en Chine. Ces quarante-et-un volumes sont conservés dans la section asiatique de l’institution américaine.

Agnès Naudin, policière et auteur d'«Affaires de famille» a été condamnée par le tribunal correctionnel des Hauts-de-Seine à six mois d’emprisonnement avec sursis, et trois ans d’interdiction d’exercer son métier pour «violation du secret professionnel». Son livre raconte des affaires qu’elle a traitées en tant qu’enquêtrice et contient des passages entiers de procès-verbaux. Changer les noms et les lieux n’aura pas été une précaution suffisante.

Inédit de Céline. Après «Guerre» et «Londres», un nouvel inédit de Louis-Ferdinand Céline est publié par Gallimard. «La Volonté du roi Krogold» est un conte médiéval qui se déroule en Scandinavie et en Bretagne. Il sort jeudi: de quoi piquer notre curiosité!

Thomas Pesquet, éditeur. Le spationaute français va créer sa propre maison d’édition qu’il a baptisée Arcturus , une étoile de la constellation du Bouvier. Auteur de deux livres à succès Terre(s) : depuis l’espace, la planète s’offre en spectacle et La Terre entre nos mains, qui ont rencontré plus de 190’000 lecteurs, il a décidé d’autoéditer les prochains.