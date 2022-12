Avant le choc à Massagno samedi – Les Lions ont désormais des problèmes de riches Un groupe genevois enfin au grand complet impose une réflexion nouvelle au coach Alain Attallah: comment partager le temps de jeu et les responsabilités? Jérémy Santallo

Alain Attallah, le nouveau coach des Lions de Genève, photographié le 9 septembre dernier. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Au Pommier, l’avalanche de blessures du début de saison fait désormais partie de l’histoire ancienne. Après un tour complet de championnat, les Lions de Genève sont aujourd’hui co-dauphins du solide leader Massagno, à égalité de points avec le champion fribourgeois et le promu veveysan. «Si on m’avait dit que l’on aurait ce bilan avant Noël (ndlr: 7 victoires et 3 défaites), j’aurais signé tout de suite, admet l’entraîneur Alain Attallah, qui a, par exemple, souvent dû utiliser Noé Anabir à un poste de pivot qui n’est pas le sien.