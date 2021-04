Basketball – Les Lions et Olympic en finale de la Coupe de Suisse Au Pommier, les Genevois ont logiquement surclassé le BBC Nyon (117-72) en demi-finale mercredi. Dans le même temps, Fribourg a pris le meilleur sur Starwings (68-76) à Bâle. Jérémy Santallo

Photo d’illustration. keystone-sda.ch

Il n’y a pas eu de tremblement de terre mercredi soir au Pommier, du côté du Grand-Saconnex. Favoris de leur demi-finale de la Patrick Baumann Swiss Cup face au BBC Nyon, les Lions de Genève ont livré un véritable récital offensif devant la lanterne rouge de SB League, étrillée 117-72.

Dans le sillage de Sabeckis – trois tirs derrière l’arc d’entrée – et d’Ivanov – 10 points dans le 1er quart-temps – , le leader incontestable du championnat a su se rendre la tâche facile dès les premières minutes de jeu. Pris au sérieux après son exploit contre Boncourt au tour précédent, l’équipe nyonnaise est restée un quart-temps et demi dans le coup, grâce à l’adresse de l’inusable N’doye (17 points et 5 tirs primés à la pause), avant de baisser pavillon après la sortie de son deuxième joueur étranger, Amir Williams, pénalisé par les fautes (3).

En tête de 21 points à la mi-temps (66-45), les Genevois, désormais privés d’Eric Adams (blessé) jusqu’à la fin de la saison, n’ont ensuite jamais tremblé et même donné des ampleurs vertigineuses au tableau d’affichage. Après des premiers pas victorieux à Bâle le week-end dernier, Natan Jurkovitz, nouveau venu chez les Lions, s’est montré à son avantage avec 11 points en 19 minutes. De très bon augure pour la bande à Stimac avant la réception de… Fribourg samedi.

Olympic, le grand rival, qui sera justement l’adversaire de Genève en finale de la Coupe de Suisse le 8 mai. Dans l’autre demi-finale de la soirée, les Fribourgeois ont pataugé une mi-temps avant de prendre péniblement la mesure de Starwings (68-76).

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.