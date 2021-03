Basketball – Les Lions éliminent Fribourg au buzzer Les Genevois ont arraché leur qualification pour la finale de la SBL Cup dimanche. Ils attendent Massagno ou Union Neuchâtel. Jérémy Santallo Montreux

Le coach Andrej Stimac et ses joueurs disputeront la finale dimanche. Laurent Guiraud(Tamedia)/Archive

Au micro, juste devant la tribune de presse de la salle omnisports du Pierrier, à Clarens, le meneur genevois Jaunin ne s'y trompait pas à la mi-temps samedi après-midi. «C’est un petit score, on sent bien qu’il y a de la tension dans l’air». Opposés pour la quatrième fois de la saison samedi - 2 victoires à 1 pour les Lions - en demi-finale de la Coupe de la Ligue, les deux grands rivaux Genève et Fribourg ont livré une bataille acharnée jusqu’à la dernière seconde.

En délicatesse avec ses adducteurs et absent cette semaine à l’entraînement, selon la «Liberté», le scoreur fribourgeois Barnette a très vite rassuré les siens en début de partie. Avant de voir son partenaire du secteur intérieur Krajina faire un chantier terrible lors du deuxième quart-temps: 8 points mais surtout 4 rebonds offensifs. À la pause, et dans son sillage, le tenant du titre de la SBL Cup avait pris les commandes (27-33).

Fin de match folle

Très (trop) dépendant de leur «top scorer» Derksen en première mi-temps, les Lions ont accusé un débours de 9 points par deux fois, au cœur du 2e quart-temps puis au milieu du 3e. Mais Genève n’est pas l’incontestable leader du championnat par hasard. Dans le sillage de Nzege et Ivanov, les hommes de Stimac n’ont jamais lâché. Adams a trouvé de l’adresse derrière l’arc, comme Derksen, et les joueurs du bout du lac ont sereinement repris la tête (47-44).

À l’entame du money-time, Derksen a sorti deux nouveaux tirs de folie, avant de se jeter sur le parquet pour récupérer un ballon capital dans la dernière minute. Mais l’Américain a bêtement perdu la balle sur une remise en jeu alors que lui et ses coéquipiers menaient 55-52. À deux secondes du terme, Morris a égalisé grâce à un tir primé venu d’ailleurs. C’est finalement Adams, à la réception d’une passe de Sabeckis, qui a offert la qualification aux Lions in extremis (57-55).