Basketball – Les Lions de Genève vont beaucoup mieux Après leur large succès face à Lugano, dimanche, les Genevois rejoignent Fribourg et Vevey au classement, tous en embuscade de Massagno. Christian Maillard Grand-Saconnex

A l’instar de Jeremiah Paige, les Genevois (en blanc), plus forts et plus complets, ont rapidement pris les devants. SWISSBASKET/PIERRE MAILLARD

Sérieusement perturbés depuis le début de cette saison par les blessures, avec une poisse tenace collée à leurs baskets, les Lions de Genève vont beaucoup mieux. Même si ce dimanche, ils étaient toujours privés de Thomas Jurkovitz, cela ne les a pas empêchés de rugir. Face à un petit Lugano, ils ont même pu évoluer sans Keith Clanton. L’Américain de 206 cm, engagé cette semaine pour prendre le relais de James Karnik (reparti chez lui, un genou en compote) n’a pas reçu l’autorisation à Berne du Service de l’État aux migrations alors qu’il avait eu le feu vert de Genève. La formation du Pommier n’a toutefois pas eu besoin de son nouveau «déménageur» pour faire le ménage.

Les Tessinois, qui ne pouvaient compter que sur Kimani Lawrence, Robert Zinn et Justyn Hamilton pour limiter la c(l)asse, ont vite été dépassés par la vitesse d’exécution des hommes d’Alain Attallah. Ils n’ont jamais pu recoller à une équipe plus forte et plus complète, qui a rapidement pris les devants, profitant, en plus, d’une bonne adresse à distance (43-22, 15e). Il n’y a pas eu de match ou presque. Erik Thomas, Noé Anabir, Slobodan Miljanic, Jeremiah Paige et Bryan Colon se sont amusés comme des petits fous.

Après une première mi-temps à sens unique (54-35) menée tambour battant, les Lions ont quelque peu levé le pied par la suite pour gérer leur gros pécule. Si le visiteur est un peu revenu à 15 points (68-53, 31e), le coach du Pommier a su secouer le cocotier quand il l’a fallu. Oui, les Lions de Genève vont mieux. Au final, ils obtiennent un précieux succès qui leur permet de rejoindre au classement Fribourg Olympic et Vevey avec neuf matches et douze points. Ils sont juste derrière Massagno qui compte encore quatre longueurs d’avance. Prochaine rencontre des Lions: le 11 décembre à Boncourt avant d’aller défier le leader le 17 au Tessin.

Afficher plus Salle du Pommier. 850 spectateurs. Arbitres: Slobodan Novakovic; Ashley Carr et Whalid Gharib. Lions de Genève: Colon 16, Thomas 15, Anabir 21, Paige 15, Miljanic 15; Tchougang 9, Le Sann, Charfi, Signoroni 2. Coach: Alain Attallah. Lugano: Lawrence 27, Bracell 5i, Zinn 14, Mina 5, Hamilton 18; Matasic, Dell’Acqua, Ali. Coach: Valter Montini. Notes: Lions de Genève sans Jurkovitz (blessé) ni Clanton (pas qualifié). Lugano sans Ross ni Warden (blessés). Au tableau: 5e: 12-6; 10e 25-13: 15e 43-24; 25e 59-54; 30e 68-53 ; 35e 83-58.

Christian Maillard est journaliste à Sport-Center depuis 2018. Polyvalent, il couvre notamment le sport local à Genève, le basket, les courses de ski alpin et de cyclisme. Il a reçu le Prix Pierre Chany en 2001 récompensant un article sur le Tour de France. A couvert également de grands événements comme les Jeux olympiques et l'Euro foot. Auparavant, il a travaillé 3 ans à La Côte, 23 ans au Matin et 5 ans à La Tribune de Genève. Plus d'infos @ChrisMa18247696

