Basketball – Les Lions de Genève tutoient le leader Samedi soir au Tessin, les Genevois ne se sont inclinés que lors de la deuxième prolongation (111-101). Fribourg, Vevey, Boncourt et Neuchâtel se sont quant à eux imposés. Claude-Alain Zufferey

Un face-à-face de costauds entre le Genevois Noé Anabir (en noir) et le Tessinois Juwann James, samedi sur le parquet du SE Nosedo de Massagno. keystone-sda.ch

À l’occasion de la 12e journée de SB League, synonyme de début du deuxième tour, les Lions de Genève ont tenu tête à Massagno durant le temps réglementaire et une prolongation. Mais finalement, en terre tessinoise le miracle n’a pas eu lieu et les visiteurs ont perdu 111-101 (39-44), après un 84-84 après quarante minutes et un 95-95 à la fin de la première prolongation. Les Lions avaient pourtant pris un meilleur départ que leurs adversaires en créant un écart de 14 points en première période. En deuxième période, les deux formations se sont neutralisées pendant les dix premières minutes, puis Massagno a fait le forcing. Le leader du championnat aurait même pu l’emporter dans le temps réglementaire. À deux secondes de la sirène finale, alors que le score était de 83-84 en faveur des Genevois, Isaiah Williams a manqué l’un de ses deux lancers francs.

Rien ne va plus à Monthey

En recevant Lugano, Union Neuchâtel savaient qu’en cas de succès, elle avait la possibilité de faire le break et de mettre les Tessinois à quatre points. La victoire 98-94 (50-50) a mis du temps à se dessiner. Mais les visiteurs ont toujours été les chasseurs. En fin de rencontre, ils sont revenus jusqu’à quatre points, mais n’ont pas pu franchir l’obstacle. Les Neuchâtelois, qui s’étaient inclinés 82-79 lors du premier tour, ont ainsi pu prendre leur revanche.

Rien ne va plus du côté de Monthey qui s’est sèchement incliné en déplacement à Fribourg 91-44 (33-16). Après avoir très bien débuté la saison, les Valaisans viennent de perdre sept rencontres de suite. Samedi soir, ils n’ont fait que de la figuration sur le parquet de Saint-Léonard en ne marquant que 16 points en première période. Emmené par Davonta Jordan et Boris Mbala (15 points), Olympique a déroulé accentuant encore son avance après la pause: +47, une véritable claque.

Vevey bat la lanterne rouge

Face au dernier du classement, Swiss Central, Vevey n’a pas failli. L’occasion était trop belle de maintenir l’écart avec le leader Massagno. Les hommes de Niksa Bavcevicz se sont imposés 83-75 (50-38). Ils ont tout de même dû lutter durant toute la partie, face à des Lucernois qui n’ont jamais lâché, même s’ils n’ont mené au score que l’espace de quelques secondes dans le deuxième quart-temps.

En déplacement à Bâle dans la salle d’un adversaire direct, Boncourt l’a emporté 71-83 (37-44). Les jurassiens ont dû attendre le quatrième quart-temps pour définitivement prendre l’ascendant et se mettre à l’abri d’un retour alémanique.

Au classement, les positions sur le podium sont donc restées figées. Vevey et Fribourg sont toujours à quatre longueurs de Massagno (20 points). Genève fait la mauvaise opération (14) et voit revenir Neuchâtel (12) et Boncourt (10).



Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.