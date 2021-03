Basketball – Les Lions de Genève toujours aussi impitoyables L’équipe d’Andrej Stimac piétine puis étrille Monthey 87-40 en quart de finale de la Coupe de Suisse. Pascal Bornand

Les Lions de Genève sont en demi-finales. Keystone

Les Lions de Genève rugissent sur tous les fronts. Après un récital contre les Lugano Tigers, ils n’ont pas calé en quarts de finale de la Coupe de Suisse. Seulement, les sangliers de Monthey ont vendu chèrement leur peau avant de passer à la casserole. Le score à la pause (33-26) dit bien l’âpre résistance des Chablaisiens et la peine des Genevois à imposer leur supériorité. Mais un troisième quart-temps à sens unique (33-6!) a cruellement rétabli le rapport des forces. Malgré sa bravoure, Monthey a pris 47 points dans la vue, encore plus qu’en début de saison (+41). Dans la gestion de match, les hommes d’Andrej Stimac sont impitoyables.

Au Pommier, l’équipe de Patrick Pembele a encaissé sa huitième défaite de rang mais durant une mi-temps, elle a fait honneur à sa philosophie de jeu. Un ballon qui vit et des joueurs qui virevoltent. Seul défaut, de taille, une maladresse crasse à la finition. Dans le registre offensif, face à une raquette bien bouclée, les Genevois n’ont pas été plus inspirés. Brouillons, ils attendaient leur heure. Quand les visiteurs se sont mis à tirer la langue, ils ont presque fait mouche à tous les coups. Il ne suffit pas de grand-chose pour réveiller un lion qui dort.

On a vu alors la patte de Timothy Derksen, les terribles coups de griffes de Michel-Ofik Nzege, un fantastique dunk de Brandon Kuba sur une passe géniale de Jérémy Jaunin. Tout le monde a participé à la curée. Même le jeune Augustin Lacroix, qui s’est offert ses 7 premiers points en LNA le jour de ses 18 ans. En demi-finales, les Lions de Genève seront opposés au vainqueur du match entre Nyon et Boncourt. On les voit mal trébucher aux portes de la finale.

Lions de Genève - BBC Monthey 87-40 (33-26) Afficher plus Salle du Pommier, huis clos. Arbitres: MM. Herbert, Pillet et Jeanmonod. Lions de Genève: Derksen (14), Ivanov (7), Jurkovitz, Nzege (11), Sabeckis (8). Adams (4), Jaunin (9), Kuba (13), Kovac (6), Maruotto (8), Chabouh, Lacroix (7). BBC Monthey: Timberlake (2), Galloway (9), Kessler, Edwards (13), Tutonda. Spadone (4), Fritschi, Salman (6), Moke, Desponds (3), Bailey (3). Notes: Spadone sort pour 2 fautes techniques (38’03).