Basketball – Les Lions de Genève touchés par le Covid Le match de dimanche contre Monthey est reporté, la moitié de l’équipe genevoise ne peut pas s’entraîner. Daniel Visentini

Imad Fattal (deuxième en partant de la droite) lors d’un match au Pommier cette année. KEYSTONE

«Il n’y aura pas de match, il est reporté, nous sommes touchés par le Covid.» Dernier jour de l’an, la voix d’Imad Fattal, le président des Lions de Genève, est un peu brisée. Dimanche, les Genevois auraient dû commencer l’année en recevant Monthey. Le match n’aura pas lieu.

«Plusieurs joueurs ont été touchés ou sont encore touchés, explique Imad Fattal. C’est compliqué. D’un côté, il valait peut-être mieux que cela soit ainsi pendant les Fêtes, parce qu’il n’y avait que peu de matches. Mais d’un autre, c’est difficilement mentalement pour les joueurs de passer les Fêtes en quarantaine. Actuellement, il y a pratiquement la moitié de l’équipe qui ne peut pas encore s’entraîner. On n’a tout simplement plus assez de joueurs, on ne peut donc pas jouer. Mais on va traverser cela.»

Pour rebondir et revenir plus fort encore en 2021, c’est tout ce que l’on peut souhaiter aux Lions.