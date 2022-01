Les basketteurs genevois battus – Les Lions de Genève sont «poursuivis par la scoumoune» Décimés, les protégés d’Andrej Stimac ont subi une lourde défaite face à Olympic samedi soir (64-93). Gérard Bucher

Thomas Jurkovitz et les Genevois n’ont rien pu faire face à Arnaud Cotture et FR Olympic. KEYSTONE

Fier de ses joueurs malgré les circonstances, Imad Fattal aurait préféré que la rencontre de samedi soit reportée en raison des nombreuses absences que son équipe enregistrait. Le président des Lions de Genève n’a pas été suivi par la Ligue.

Il ne restait plus qu’à se présenter sur le parquet. Les 595 spectateurs ont alors assisté à un match «amical» que Fribourg Olympic a rapidement pris à son compte. Les hommes de Petar Aleksic ont compté 41 points d’avance au plus fort de leur domination, 29 au décompte final. Derrière l’arc, les Fribourgeois se sont régalés (17 sur 31, soit 54,8% de réussite). Il faut dire qu’en face, les Lions n’étaient pas en mesure de sortir toutes leurs griffes, de peur de prendre des fautes et de quitter ainsi prématurément un effectif réduit à quatre professionnels.