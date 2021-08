Chambardement au Pommier - Les Lions de Genève revoient leurs ambitions à la baisse

Basketball – Les Lions de Genève revoient leurs ambitions à la baisse Avec un budget réduit, le club du Pommier a fait le ménage dans son contingent pour une saison qui s’annonce moins prolifique que les dernières années. Le point avec son président Imad Fattal. Christian Maillard

Jérémy Jaunin et Tim Derksen, soulevant le dernier trophée des Lions, ne seront plus à Genève cette saison. Comme de nombreux héros de la finale de la Coupe de Suisse en mai dernier. Pierre Maillard

Il y a des coups de foudre qui peuvent faire très mal. Le tonnerre qui s’était abattu au Pommier à la fin du mois de mai a causé finalement plus de dégâts qu’on pouvait l’imaginer. Il a secoué tout un club qui était en route pour un troisième trophée. La flèche qui a atteint en plein cœur les Lions de Genève au premier tour des play-off face aux Starwings de Bâle a laissé des traces dans son contingent, au moment de la reconduction des contrats pour cette saison.

«Il est certain que si on avait réalisé le triplé, il y aurait forcément eu plus que trois joueurs qui auraient voulu rester, reconnaît le président Imad Fattal. Mais avec ce goût amer dans la bouche, les gars semblaient moins enclins à vouloir prolonger.»

L’équipe genevoise, qui reprendra l’entraînement ce jeudi, est méconnaissable par rapport à celle qui avait remporté la finale de la Coupe de Suisse il y a trois mois ou la SBL Cup en février. Il ne reste plus qu’Eric Adams, Brandon Kuba et Thomas Jurkovitz, soit un tiers de l’effectif pro. Tous les autres, soit une dizaine de joueurs, sont partis.

L’effectif des Lions Afficher plus Scott Suggs, qui évoluait la saison passée dans le club grec de Iraklis Thessalonique, est un joueur américain complet. DR Hayden Lescault (EU)Augustin LacroixYoussef Chabouh

Vid Milenkovic (SUI/SRB)Thomas JurkovitzBrandon KubaScott Suggs (EU)

Kevin Montero (POR/SUI)Dragan Zekovic (SRB)Eric Adams (EU)Coach: Andrej Stimac. Aide-coach: Ivan Stanisak Arrivées: Hayden Lescault (EU, Borac Banja Luka, Bosnie), Vid Milenkovic (Starwings), Scott Suggs (EU, Irakis Thelassonique, Grèce), Kevin Montero (POR/SUI, Morges-Saint-Prex), Dragan Zekovic (SRB, Oradea, ROU). Départs: Michel-Ofik Nzege (?), Donatas Sabeckis (?), Jérémy Jaunin (Nyon), Ive Ivanov (Siroki, BOS), Mikael Maruotto (Bernex?), Natan Jurkovitz (FR Olympic), Roberto Kovac (Massagno?), Timothy Dercksen (Antibes), Kevin Simeth (?), Andre Williamson (?).

«C’est souvent ainsi dans le basket suisse, sourit le président, de retour de vacances. À mon grand regret, on repart à nouveau de zéro, avec un travail de fond à refaire où il s’agit de créer un système de jeu et une alchimie à trouver.»

Alors que l’an dernier, à la même époque, il ne restait qu’un joueur (Mikael Maruotto) de la précédente édition, cela n’avait pas empêché les hommes du Grand-Saconnex de terminer premiers du tour préliminaire et de remporter deux trophées avant la désillusion bâloise. «Cela a malheureusement un peu terni un exercice magnifique et lancé par conséquent cette campagne de recrutement, regrette encore l’avocat genevois. Maintenant, avec les nouveaux arrivés, je ne sais pas encore exactement dans quelle direction on va. J’ai le sentiment que nous avons engagé de bons étrangers, mais en ce qui concerne les joueurs helvétiques, ils ne sont pas encore extrêmement connus.» Roberto Kovac, Jérémy Jaunin, Michel-Ofik Nzege, Mikael Maruotto ou Natan Jurkovitz, des internationaux d’expérience, n’ont en effet pas forcément été remplacés.

Le président Imad Fattal a été contraint de laisser partir, «malheureusement», Tim Derksen et Jérémy Jaunin (de dos). PIERRE MAILLARD

Si les coaches (Andrej Stimac et Ivan Stanisak) sont toujours les mêmes, les ambitions ne seront plus aussi élevées qu’il y a douze mois. «À cause du Covid, des sponsors n’ont pas eu d’autre choix que de nous lâcher. Du coup, on a dû baisser notre budget et la masse salariale de manière assez importante, explique Imad Fattal. Maintenant, on va essayer de figurer le mieux possible au classement en formant nos joueurs qui sont là, mais les subsides ne nous permettent pas d’avoir les mêmes ambitions que les autres années.»

À moins d’un nouveau coup de tonnerre…

