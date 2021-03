Après deux ans d’attente – Les Lions de Genève renouent avec un trophée En un week-end, les Genevois ont vaincu Fribourg (57-55) puis Massagno (78-60) lors du «Final Four» de la SBL Cup. Et confirmé qu’ils étaient bien, pour l’heure, les patrons de la saison. Jérémy Santallo , Montreux

La photo de famille des Lions de Genève après leur sacre en Coupe de la Ligue dimanche. Keystone

Côte à côte avant la cérémonie protocolaire à Clarens, Jérémy Jaunin et Tim Derksen ont eu un joli moment de complicité dans la salle du Pierrier. Duo gagnant d’Olympic il n’y a encore pas si longtemps, les deux hommes sont partis au même moment de Fribourg pour le bout du lac, avant l’été dernier. Dimanche, c’est ensemble qu’ils ont soulevé à bout de bras la 4e SBL Cup de l’histoire des Lions de Genève, dont le dernier titre remontait à 2019, déjà en Coupe de la Ligue. Questionné sur la teneur de l’échange avec son coéquipier, Jaunin a confié. «On s’est dit que partout où l’on passait, on gagnait. On pourrait même ajouter le coach (ndlr: Andrej Stimac évoluait avec eux à Fribourg), a-t-il souri, sa médaille autour du cou. Mais c’est vrai qu’on s’adore et qu’on aime être ensemble sur le parquet.»