Basketball – Les Lions de Genève remportent la SBL Cup Bousculés pendant 30 minutes, les Genevois ont fini par faire plier Massagno en finale (78-60) pour remporter leur 4e Coupe de la Ligue à Montreux. Jérémy Santallo Montreux

La joie des joueurs des Lions de Genève après leur victoire. keystone-sda.ch

Sur la lancée de leur demi-finale samedi contre Fribourg Olympic, les Lions ont réalisé un premier écart (12-17) grâce aux joueurs du banc mais Dusan Mladjan - qui d’autre? - était déjà à 12 points marqués à la fin du 1er quart-temps. En feu derrière les écrans de ses partenaires, le tireur d’élite tessinois, top scorer des siens, a bouclé la première mi-temps (41-41) avec 19 points au compteur à 6/15 au shoot. Inusable.

Côté genevois, l’entraîneur Andrej Stimac a longtemps parlé à son leader offensif Tim Derksen au retour des vestiaires. Si flamboyant d’ordinaire, l’arrière américain s’est longtemps retrouvé empêtré dans la défense adverse. Il n’a même marqué ses premiers points qu’en toute fin de 3e quart-temps. Pendant la tempête, un peu plus tôt, c’est son partenaire étranger, Donatas Sabeckis, qui a réveillé les siens et sonné la charge d’un dunk monstrueux et d’un tir primé (54-52).

Libéré - un peu - par son premier panier, Tim Derksen a permis aux Lions d’enfin prendre les commandes au début du dernier quart-temps. Le meneur du bout du lac Jérémy Jaunin, en grand joker de luxe qu’il a toujours été, a volé un ballon capital puis offert une offrande à l’indispensable Ive Ivanov et son différentiel hallucinant (+28). Avec lui et Jurkovitz sur le parquet, le leader du championnat a fini par mettre Massagno K.-O.. pour de bon. Avant d’envahir le terrain pour fêter un sacre bien mérité.