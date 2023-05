Basketball – Les Lions de Genève prolongent déjà Andrejevic Les dirigeants genevois n’ont pas attendu la fin de saison pour s’entendre avec l’homme qui a redonné des couleurs au club: Dragan Andrejevic s’est engagé pour deux ans. Jérémy Santallo

Dragan Andrejevic ici au milieu de ses joueurs, lors d’un temps mort. Swiss Basketball

Le timing n’est pas anodin. À deux jours du début des play-off de SB League et de leur quart de finale face au BBC Nyon, les Lions de Genève envoient un signal fort d’unité avec l’annonce de la prolongation de contrat de leur entraîneur, Dragan Andrejevic.

Initialement débarqué au bout du lac à la mi-mars pour un bail portant jusqu’au terme de l’exercice en cours, le technicien serbe a convaincu ses dirigeants, avec qui il a trouvé une entente pour les deux prochaines saisons. Depuis son arrivée, les Lions ont remporté huit matches sur neuf, ne s’inclinant qu’à Fribourg.

«Dragan a su immédiatement trouver les mots justes et a conquis l’équipe en amenant de l’assurance et de l’enthousiasme au groupe par son attitude positive, souligne le directeur sportif Robert Margot. Il a su aussi être rapidement apprécié de tous grâce à son discours franc et honnête.»

Malgré l’absence de Bryan Colon, les Lions s’avancent en favori de la série contre le voisin nyonnais. Le premier acte a lieu samedi (18h) à Genève, comme le deuxième mardi (19h30). Le match No 3 est programmé à Nyon, à la salle du Rocher, le samedi 13 mai (18h).

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.