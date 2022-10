Basketball – Les Lions de Genève ont retrouvé leurs crocs En ouverture du championnat, les Genevois n’ont pas trop tremblé pour battre Union Neuchâtel (79-64). Mais le visiteur s’est aussi battu comme un lion jusqu’au bout. Christian Maillard Grand-Saconnex

Thomas Jurkovitz (au centre) et ses coéquipiers ont bien commencé la saison. Swiss Basketball / Lucie Gertsch

Entre une équipe qui renaît à l’ambition et une autre en pleine reconstruction, le suspense n’avait pas reçu de carte d’invitation au Pommier. Mais de valeureux Neuchâtelois, qui ont perdu tous ceux qui leur avaient permis de se hisser en finale la saison passée, se sont battus comme des Lions pour qu’un joli petit match ait tout de même lieu ce samedi.

Si c’est parfois allé beaucoup trop vite pour ce visiteur rajeuni (22 ans de moyenne), Union - c’est sa force - n’a jamais rien lâché, à l’image du prometteur Juan Esteban De la Fuente, très en verve à distance. Les Genevois, qui ont retrouvé les crocs, leur âme et leur public, ont compté jusqu’à 19 points d’avance (14e) avant de se faire (un peu) peur dans le dernier quart (58-48, 30e). Mais il y avait trop de talents du côté de ces Lions qui ne pouvaient pas perdre...



Du spectacle en perspective

«On est là pour allumer le feu dès ce samedi», avait prévenu le coach Alain Attallah, nouveau lui aussi au Grand-Saconnex comme le président (Oggie Kapetanovic) et le directeur sportif (Robert Margot). Ses hommes, qui ont montré du coeur et l’envie de (se) faire plaisir, ont tenu parole. Avec Bryan Colon (l’ex-Neuchâtelois) à la baguette, son ancien coéquipier du Littoral Noé Anabir au diapason, mais aussi un Jeremiah Paige et Arkel Lamar tout aussi spectaculaire ainsi qu’un James Karnik impressionnant et aérien (surtout en première période) dans la raquette, il y aura encore du spectacle au Pommier.

En y ajoutant l’ancien maître à jouer d’Olympic Slobodan Miljanic (actuellement blessé), les Lions de Genève, une fois qu’ils auront trouvé la bonne symphonie, sont bien armés pour jouer les premiers rôles avec Fribourg et Massagno et reconquérir une Coupe…



Lions de Genève - Union Neuchâtel 79-64 (45-32) Afficher plus Grand-Saconnex, le Pommier. 1620 spectateurs. Arbitres: MM.Demierre, Tagliabue et Goncalves. Lions de Genève: Colon 14, Jurkovitz 7, Karnik 20, Anabir 6, Paige 28; Charfi, Lamar 4, Tchougang. Coach: Alain Attallah. Union Neuchâtel: West 11, Ancrum 18, Mehic, Robertson 11, De la Fuente 19; Martin 5, Memishi, Maquiesse. Coach: Mitar Trivunovic. Notes: Lions de Genève sans Miljanic, Le Sann ni Chabouh (blessés). Union Neuchâtel au complet.Sortis pour cinq fautes; Karnik (35’48’’), Colon (38’34’’).



Boncourt s’impose, exploit de Monthey Afficher plus Sur son parquet, Boncourt est venu à bout de Starwings Bâle lors de la première journée de la saison 2022-2023 de SB League. Les hommes du nouvel entraîneur Etienne Faye se sont imposés 93-82, grâce notamment aux 58 points inscrits par de ses nouvelles recrues Florian Steinmann (24) et Martins Igbanu (34). Neuvième du dernier exerciCe et ayant raté les play-off de peu la saison dernière, Boncourt part du bon pied dans le championnat. De son côté, Monthey a créé la sensation en battant Fribourg Olympic. Au Reposieux, les Sangliers, qui avaient été éliminés par Olympic en quarts de finale des play-off (3-0) la saison dernière, ont été pris à froid dès le premier quart (13-28), mais ont progressivement grignoté leur retard, parvenant à arracher la prolongation à six secondes de la fin du match sur une contre-attaque conclue par un dunk rageur de Brunelle Tutonda. Mieux encore: face au quadruple champion en titre, les Valaisans ont enchaîné sur un incroyable 10-0 dès l'entame de la prolongation, ce qui leur a permis de s'imposer 93-83 au final. Dans l'autre rencontre de cette première journée, Lugano a été battu par Massagno 82-98.



