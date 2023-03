Basketball – Les Lions de Genève ne tournent pas rond Pour refermer la 21e journée de SB League, les Genevois ont été battus à Lugano (92-81). Sans jamais avoir pu entrevoir la victoire. Jérémy Santallo

Bryan Colon et les Genevois ont grimacé dimanche à Lugano. Swiss Basketball

Voilà une défaite qui pourrait laisser des traces, plus dans les têtes que dans les corps. Dimanche, à l’occasion de la dernière rencontre de la 21e journée de SB League, les Lions de Genève ont été s’incliner à l’Istituto Elvetico de Lugano (92-81). Leur 4e place synonyme d’avantage du parquet en quart de finale des play-off est désormais sévèrement menacée par Union Neuchâtel, 5e avec un match de moins.

Alain Attallah et son groupe pourront invoquer la panne d’adresse générale qui les a frappés derrière l’arc. Avec 13 points à 4/13 au tir et 3 ballons perdus, Bryan Colon n’a toujours pas retrouvé le niveau qui faisait de lui le meilleur joueur suisse du championnat il n’y a encore pas si longtemps. À ses côtés, son partenaire de la ligne arrière Jeremiah Paige a lui aussi bien vendangé (10 points à 4/14 au tir).

Plus que les contre-performances de certains cadres – seul Keith Clanton a vraiment brillé avec 18 points, 13 rebonds et 6 passes décisives –, c’est le manque d’entrain défensif palpable des joueurs du bout du lac qui doit les inquiéter: 44 points concédés, 92 au final, c’est beaucoup trop. Les visiteurs n’ont jamais su arrêter Isaiah Ross (31 points) et le top scorer luganais sorti du banc, Justyn Hamilton (27).

Avant le derby lémanique du week-end prochain face au BBC Nyon au Pommier, les Lions, qui ont déjà concédé huit défaites cette saison pour onze succès, auront l’occasion de se relancer mercredi, toujours à domicile, face à un BC Boncourt qui s’est lourdement incliné contre Vevey samedi. Pour les Genevois, une semaine capitale pointe déjà le bout de son nez.

Jérémy Santallo est journaliste au Sport-Center depuis 2018. Spécialiste de basket et de tennis, il s'est rendu trois fois à Roland-Garros et à deux reprises à Wimbledon. Plus d'infos @jeremy_santallo

