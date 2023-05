Basketball – Les Lions de Genève étaient en mode play-off, pas le BBC Nyon Le premier acte du derby lémanique a accouché d’un large succès des Genevois, samedi (83-59). Réaction nyonnaise attendue. Jérémy Santallo

Le joueur nyonnais Jérémy Jaunin, ici à droite, n’a pas eu son rendement habituel samedi, au Grand-Saconnex. KEYSTONE

Il est le grand absent du début de ces play-off. Mais samedi après-midi, à une petite heure du coup d’envoi de la série entre ses Lions et le BBC Nyon, Bryan Colon est arrivé à son rythme, sur ses béquilles. Opéré avec succès du genou et entré dans une phase de cicatrisation, le capitaine genevois a eu des mots d’encouragement pour ses coéquipiers pendant l’échauffement. On a aussi observé le président Oggie Kapetanovic et le directeur sportif Robert Margot distribuer des accolades aux joueurs. Le signe d’un club concerné à tous les étages.